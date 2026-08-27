Λίβερπουλ: Δικός της ο Μπαρκολά με ποσό-ρεκόρ

Λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου η Λίβερπουλ ρίχνει τη «βόμβα» και αποκτά τον Μπράντλι Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν με ένα ποσό που υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει και τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

O 23χρονος εξτρέμ αποτελούσε διακαή πόθο του κλαμπ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και έπειτα από ένα σίριαλ που διήρκησε σχεδόν δύο μήνες, οι «reds» έφτασαν σε συμφωνία με τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Στο πρόσωπο του Γάλλου ο Άντονι Ιραόλα βλέπει τον αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχώρησε με προορισμό την Τράμπζονσπορ.

Την περσινή σεζόν, ο Μπαρκολά κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 13 γκολ και επτά ασίστ σε 2.971' αγωνιστικά λεπτά. Συμμετείχε επίσης στο πρόσφατο Μουντιάλ με την Εθνική Γαλλίας, φτάνοντας με τους «τρικολόρ» μέχρι τα ημιτελικά του τουρνουά.