Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός

Την παρουσία του στα ευρωπαϊκά Κύπελλα της φετινής αγωνιστικής περιόδου «παίζει» την Πέμπτη (27/08) ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Χράντετς στο Κράλοβε, στην ρεβάνς της ισοπαλίας 2-2 του ΟΑΚΑ.

Ο «τελικός» του «τριφυλλιού» αναλύεται από τον Ανδρέα Ματθαιακάκη, ο οποίος προτείνει μία ψαγμένη επιλογή, από την παρουσία της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Η επιλογή της ημέρας (27/08):