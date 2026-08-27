Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός

Η ρεβάνς της Τσεχίας μπαίνει στο… μικροσκόπιο της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη. 

Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την παρουσία του στα ευρωπαϊκά Κύπελλα της φετινής αγωνιστικής περιόδου «παίζει» την Πέμπτη (27/08) ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Χράντετς στο Κράλοβε, στην ρεβάνς της ισοπαλίας 2-2 του ΟΑΚΑ.

Ο «τελικός» του «τριφυλλιού» αναλύεται από τον Ανδρέα Ματθαιακάκη, ο οποίος προτείνει μία ψαγμένη επιλογή, από την παρουσία της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Η επιλογή της ημέρας (27/08):

COMMENTS
LATEST NEWS
14:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στη Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

14:26 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οδηγίες για τους οπαδούς που θα βρεθούν στο Κράλοβε

14:17 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: Δύο ερωτηματικά για Λίσι ενόψει της ρεβάνς

14:12 CHAMPIONS LEAGUE

Πού θα δείτε την κλήρωση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League

13:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Δικός της ο Μπαρκολά με ποσό-ρεκόρ

13:36 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Κλείνει Πέντερσεν για τα δεξιά - Έρχεται Αθήνα ο Νορβηγός

13:26 BET ON

Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός

13:19 MVP

Κάψε 1.000 θερμίδες σε μόλις μία ώρα

13:10 EUROPA LEAGUE

Επικό! Το «Βασίλ Λέφσκι» βάφτηκε… γαλανόλευκο! Τρίτη ελληνική ομάδα στο ιστορικό γήπεδο της Σόφιας

12:56 BET ON

Σούπερ προσφορά* για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων από το Pamestoixima.gr

12:26 CONFERENCE LEAGUE

Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Με 4-4-2 για την πρόκριση οι «πράσινοι»

12:15 MVP

Γιατί τα μικρότερα ρολόγια επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας