«Σε συζητήσεις με τους Ουόριορς ο Κάρι»

Όπως αναφέρουν τα Μέσα στις ΗΠΑ, ο σούπερ σταρ της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο δεν σκέφτεται να αποχωρήσει από τους Ουόριορς και όπως δείχνουν εκεί θα κλείσει και την καριέρα του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι δύο πλευρές όχι μόνο έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις αλλά όπως όλα δείχνουν Ουόριορς και Κάρι είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για ένα... ιστορικό, κατά τα φαινόμενα, συμβόλαιο.