ΤΣΣΚΑ Σόφια: Πριμ 400.000 ευρώ για την ανατροπή με ΟΦΗ

Να «ντοπάρει» τους παίκτες της θέλει η διοίκηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που απόψε αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον δεύτερο αγώνα των playoffs του Europa League.

Οι Βούλγαροι είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά το 3-0 του αγώνα της Κρήτης και η διοίκηση της ΤΣΣΚΑ αποφάσισε να δώσει ένα έξτρα… κίνητρο πρόκρισης.

Οι διοικούντες υποσχέθηκαν πριμ 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας εάν καταφέρουν να κάνουν την ανατροπή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βουλγαρία, η TΣΣΚΑ αποφάσισε να επιβραβεύσει τους παίκτες της σε περίπτωση πρόκρισης, με περίπου 20.000 ευρώ στον καθένα.