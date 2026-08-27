Από το WNBA στην Ελλάδα: Πώς χτίζεται κοινό για το γυναικείο μπάσκετ

Το γυναικείο μπάσκετ ζει παγκοσμίως μια πρωτόγνωρη περίοδο ανάπτυξης και το WNBA αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό success story. Μόνο μέσα στο 2024 η λίγκα ξεπέρασε τα 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, αύξησε κατά 48% την προσέλευση στα γήπεδα, κατέγραψε 154 sold-outs και πλησίασε τα 2 δισεκατομμύρια video views στα social media.

Δεν συνέβη τυχαία... Και κυρίως δεν συνέβη επειδή ξαφνικά εκατομμύρια άνθρωποι αποφάσισαν να παρακολουθήσουν περισσότερο γυναικείο μπάσκετ. Το WNBA κατάφερε να δημιουργήσει ένα προϊόν που δεν αφορά μόνο το μπάσκετ.

Έδωσε πρόσωπο στο άθλημα... Caitlin Clark, Angel Reese, A'ja Wilson, Sabrina Ionescu είναι μερικές από τις πρωταγωνίστριες που διψάμε να μαθαίνουμε τα πάντα γι’ αυτές. Ο φίλαθλος δεν παρακολουθεί πλέον μόνο ομάδες. Παρακολουθεί προσωπικότητες, ιστορίες, διαφορετικούς χαρακτήρες και «έχθρες». Η αντιπαλότητα Clark–Reese είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν δημιουργήθηκε στο WNBA. Ξεκίνησε από το κολεγιακό πρωτάθλημα και μεταφέρθηκε μαζί με το κοινό τους στην επαγγελματική λίγκα. Κι εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο μάθημα.

Οι νέες stars δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά στο WNBA. Είχαν ήδη εκατομμύρια ανθρώπους να τις παρακολουθούν. Ο τελικός του NCAA γυναικών το 2024 έφτασε σχεδόν τα 19 εκατομμύρια τηλεθεατές. Το WNBA ουσιαστικά παρέλαβε μια γενιά αθλητριών που ο κόσμος ήδη γνώριζε, αγαπούσε ή –ακόμα καλύτερα για το θέαμα– αγαπούσε να αντιπαθεί.

Μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, στις δικές μας φυσικά αναλογίες; Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σύνδεση των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, του σχολικού και πανεπιστημιακού αθλητισμού και των συλλόγων. Πρέπει το κοινό να γνωρίζει τις καλύτερες Ελληνίδες αθλήτριες πριν φτάσουν στην κορυφαία κατηγορία.

H Sabrina Ionescu με το νο.20 των New York Liberty (AP Photo/Yuki Iwamura) AP

Το WNBA έκανε τις παίκτριες μέρος του entertainment... Κατάλαβε κάτι που στον σύγχρονο αθλητισμό είναι αυτονόητο: ο αγώνας δεν αρχίζει στο τζάμπολ και δεν τελειώνει στην κόρνα. TikTok, Instagram, backstage, προπονήσεις, ταξίδια, προσωπική ζωή, μόδα. Τα περίφημα tunnel walks πριν από τους αγώνες έχουν εξελιχθεί σε ένα μικρό fashion show. Η Vogue και μεγάλα fashion brands ασχολούνται πλέον συστηματικά με τις εμφανίσεις των παικτριών. Το personal brand της αθλήτριας έγινε κομμάτι του συνολικού προϊόντος.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλες πρέπει να γίνουν influencers... Σημαίνει ότι πρέπει να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πρόσωπο. Να γνωρίσει ο φίλαθλος ποια είναι η αθλήτρια, πώς σκέφτεται, πώς ζει, τι χαρακτήρα έχει. Γιατί όταν γνωρίσει και αγαπήσει την αθλήτρια στο κινητό του, είναι πολύ πιθανότερο να θελήσει να αγοράσει και εισιτήριο για να τη δει στο γήπεδο. Οι ελληνικές ομάδες πρέπει επομένως να ξεφύγουν από τη λογική «φωτογραφία – αποτέλεσμα – δελτίο Τύπου». Χρειάζεται καθημερινό digital content.

Έδωσε στο προϊόν σταθερή τηλεοπτική παρουσία... Ένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να δημιουργήσει συνήθεια αν ο φίλαθλος δεν ξέρει πότε και πού θα το βρει. Το WNBA επένδυσε στη διανομή του προϊόντος του και σήμερα έχει παρουσία σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και streaming platforms και μακροχρόνιες συμφωνίες με κορυφαίους media partners. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να αντιγράψει τα αμερικανικά οικονομικά μεγέθη. Μπορεί όμως να αντιγράψει τη λογική. Σταθερή ημέρα. Σταθερή ώρα. Καλή τηλεοπτική παραγωγή. Και, όπου δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο, ποιοτικό και εύκολα προσβάσιμο δωρεάν streaming. Το χειρότερο για ένα νέο αθλητικό προϊόν είναι ο θεατής να πρέπει να ψάξει πού μεταδίδεται.

Το WNBA μίλησε στη νέα γενιά... Δεν αύξησε απλώς το υπάρχον μπασκετικό κοινό του. Έφερε νέο κοινό. Η αύξηση στις ηλικίες κάτω των 35 ήταν εντυπωσιακή, όπως και μεταξύ νεαρών γυναικών και κοριτσιών. Και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ. Να μην προσπαθήσει να κερδίσει μόνο τον 45χρονο φίλαθλο που ήδη παρακολουθεί μπάσκετ. Να δημιουργήσει τον δικό του νέο φίλαθλο. Κορίτσια ακαδημιών, μαθητές, φοιτητές, οικογένειες. Ένα κοινό που μπορεί να μεγαλώσει μαζί με το προϊόν.

Έδωσε φωνή στις αθλήτριες... Οι παίκτριες του WNBA έχουν εδώ και χρόνια ισχυρή παρουσία σε κοινωνικά ζητήματα. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να αντιγράψει τις αμερικανικές κοινωνικές ή πολιτικές θεματικές. Πρέπει όμως να αντιγράψει κάτι σημαντικότερο: την αυθεντικότητα. Οι αθλήτριες δεν είναι απλώς άνθρωποι που εμφανίζονται για 40 λεπτά στο παρκέ. Έχουν απόψεις, ενδιαφέροντα και κοινωνική παρουσία. Το γυναικείο μπάσκετ μπορεί παράλληλα να αποτελέσει έναν πολύ ισχυρό πρεσβευτή για τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό, την αυτοπεποίθηση, την ισότητα ευκαιριών και τα υγιή πρότυπα. Δράσεις σε σχολεία, ακαδημίες και τοπικές κοινωνίες μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα σχέση με το άθλημα.

Και έχουμε ήδη δει ότι μπορεί να γίνει… Η ΕΟΚ έκανε ένα σημαντικό βήμα στο Women's EuroBasket 2025 στο ΣΕΦ με την καμπάνια: «Όταν παίζουν τα κορίτσια, εμείς παίζουμε… κερκίδα». Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε τόσο οργανωμένα να παρουσιαστεί το γυναικείο μπάσκετ όχι απλώς ως ένας αγώνας που πρέπει να στηρίξουμε, αλλά ως μια συνολική εμπειρία. Εκεί βρίσκεται ίσως και η απάντηση. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι «δεν υπάρχει κοινό για το γυναικείο μπάσκετ», όταν δεν έχουμε ακόμη προσπαθήσει συστηματικά να δημιουργήσουμε αυτό το κοινό. Το WNBA απέδειξε ότι το γυναικείο μπάσκετ δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί ως ένα δευτερεύον αθλητικό προϊόν που ζητά τη στήριξή μας. Μπορεί να είναι ένα αυτόνομο, σύγχρονο και εμπορικά ισχυρό προϊόν.

Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να αντιγράψει την Αμερική. Μπορεί όμως να αντιγράψει τη στρατηγική της: πρόσωπα, ιστορίες, rivalries, νεανικό κοινό, σταθερή τηλεοπτική παρουσία, social περιεχόμενο και μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τον αγώνα. Το ταλέντο υπάρχει. Το ζητούμενο τώρα είναι να χτίσουμε γύρω του το κοινό.