Super League: Φωτιάς στο Κηφισιά - ΑΕΚ, Πολυχρόνης στο Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές

Ο Βασίλης Φωτιάς από τον σύνδεσμο της Πέλλας ορίστηκε να σφυρίξει την αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ, ενώ στο Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία. 

Super League: Φωτιάς στο Κηφισιά - ΑΕΚ, Πολυχρόνης στο Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές
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Τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/08) η ΚΕΔ. Ο Θανάσης Τζήλος από τη Λάρισα θα είναι στο παιχνίδι Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, ενώ τον αγώνα Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός θα σφυρίξει ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία.

Από εκεί και πέρα, ο Παπαπέτρου θα διευθύνει τη «μάχη» του Άρη με τον ΟΦΗ, ο Τσιμεντερίδης αυτή του Βόλου με τον Ηρακλή και ο Τσέτσιλας θα είναι στην αναμέτρηση Παναιτωλικός - Καλαμάτα.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Αυγούστου

19:30 Βόλος-Ηρακλής: Τσιμεντερίδης (Κορωνάς, Μπαλιάκας, 4ος Κατοίκος, VAR: Μόσχου, Κατσικογιάννης)

21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Παπαδοπούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Μέγας)

Κυριακή 30 Αυγούστου

19:30 Άρης-ΟΦΗ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Ψύλλος, 4ος Φίτσας, VAR: Κουκουλάς, Πουλικίδης)

20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ: Τζήλος (Στάικος, Οικονόμου, 4ος Νταούλας, VAR: Ματσούκας, Αντωνίου)

21:00 Αστέρας AKTOR-Ολυμπιακός: Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Κομισοπούλου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κατσικογιάννης, Μόσχου)

21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)

Δευτέρα 31 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Πάτρας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης)

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