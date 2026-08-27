Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα και αποκλεισμός από το Winston Salem Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Αλεξάντερ Κοβάτσεβιτς στον δεύτερο γύρο και έμεινε εκτός συνέχειας του Winston Salem Open.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα και αποκλεισμός από το Winston Salem Open
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Δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ο Στέφανος Τσιτσιπάς, γνωρίζοντας την ήττα 2-0 σετ από τον Αλεξάντερ Κοβάτσεβιτς και μένοντας εκτός συνέχειας του Winston Salem Open.

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08) από τον Αμερικανό 6-3, 7-6, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης. Πλέον, ο Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στο US Open.

Ο Κοβάτσεβιτς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Τσιτσιπά στο τέταρτο γκέιμ, έκανε το 3-1 και στη συνέχεια δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει το σερβίς του, παίρνοντας το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς απείλησε τον Κοβάτσεβιτς στα δύο πρώτα service games του, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει κανένα από τα τρία μπρέικ πόιντ που είχε στη διάθεσή του.

Στο 3-3, ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε με 4-3, με τον Κοβάτσεβιτς να αντιδρά και να ισοφαρίζει σε 4-4. Οι δύο αθλητές έφτασαν μέχρι το 5-5, ενώ ο Τσιτσιπάς «έσβησε» δύο ακόμη μπρέικ πόιντ του Αμερικανού, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο τάι μπρέικ.

Εκεί, ο Κοβάτσεβιτς κατάφερε να σημειώσει μίνι μπρέικ, ενώ ο Τσιτσιπάς πήρε στη συνέχεια μόλις έναν πόντο, γνωρίζοντας την ήττα και τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

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