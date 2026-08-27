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ΑΕΚ: Πριμ 2 εκατ. ευρώ από τον Ηλιόπουλο για την πρόκριση στο Champions League

«Τρελό» πριμ ύψους 2 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, μετά την πρόκριση της ομάδας στη League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Πριμ 2 εκατ. ευρώ από τον Ηλιόπουλο για την πρόκριση στο Champions League
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Η ΑΕΚ πανηγύρισε με εμφατικό τρόπο την επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έπειτα από οκτώ χρόνια, κι ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλησε να επιβραβεύσει τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς για τη μεγάλη επιτυχία.

Η «Ένωση» επικράτησε 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια και, σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Βουλγαρία, εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία της στη League Phase και θα συμμετάσχει σε όμιλο του Champions League, για έκτη φορά στην ιστορία της.

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Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ βρέθηκε στα αποδυτήρια της Allwyn Arena, μέσα σε κλίμα έντονων πανηγυρισμών, προκειμένου να συγχαρεί από κοντά τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς για την επίτευξη του στόχου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, μάλιστα, θέλησε να συνοδεύσει τα συγχαρητήριά του με μια σημαντική επιβράβευση. Όπως ανακοίνωσε στην ομάδα, θα δοθεί πριμ συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στα «αστέρια». Με αυτή την κίνηση ο Ηλιόπουλος θέλησε να ανταμείψει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου, μετά την επίτευξη μιας μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας.

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Η ΑΕΚ αφήνει πλέον πίσω της τη διαδικασία των προκριματικών και στρέφεται στις μεγάλες αναμετρήσεις που την περιμένουν στη League Phase του Champions League. Να θυμίσουμε ότι θα μάθει τους αντιπάλους της στην κλήρωση της Πέμπτης (27/08, 19:00).

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