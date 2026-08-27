Νίκολιτς: «Η πρόκριση στο Champions League είναι μόνο η αρχή» - Η συνέντευξη Τύπου του Σέρβου

Με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στη μεγάλη βραδιά της «Ένωσης».

Ο Σέρβος τεχνικός μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνιση, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κόσμο της ΑΕΚ και την ατμόσφαιρα που δημιούργησε στην Allwyn Arena. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους στήριξαν το project και τόνισε πως η Ένωση έχει πλέον εξασφαλίσει την παρουσία της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Νίκολιτς, πάντως, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η συγκεκριμένη επιτυχία δεν αποτελεί τον προορισμό, αλλά το πρώτο βήμα σε ένα μεγαλύτερο ταξίδι. Στόχος της ΑΕΚ, όπως υπογράμμισε, δεν είναι απλώς να συμμετάσχει στη League Phase, αλλά να παρουσιαστεί ανταγωνιστική.

Ο προπονητής της «Ένωσης» αναφέρθηκε επίσης στη δουλειά που απαιτήθηκε για να φτάσει η ομάδα μέχρι εδώ, στην αγωνιστική της εξέλιξη, στις μεταγραφές, αλλά και στις απαιτήσεις που υπάρχουν από εδώ και πέρα, στέλνοντας το μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Η αρχική τοποθέτηση του: «Καλησπέρα ή… καληνύχτα, ανάλογα την ώρα. Μια πολύ όμορφη βραδιά για όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια για τους παίκτες μας κατά πρώτον για την συγκλονιστική εμφάνισή τους. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας που γέμισε το γήπεδο πάλι. Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα, τον πρόεδρο, τον Μηνά Λυσάνδρου που πίστεψαν σε αυτό το πρότζεκτ. Το Τσάμπιονς Λιγκ θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Κυρίως ειμαι χαρούμενος που ο κόσμος της ΑΕΚ θα απολαύσει τέτοιο ποδόσφαιρο. Είναι σαν παραμύθι, σαν όνειρο, τι έχει γίνει ένας χρόνος τώρα.

Είναι η αρχή ενός ταξιδιού. Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση. Αν δείτε το χρονικό πλαίσιο είναι η αρχή. Να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα τώρα. Είμαστε στην ελίτ του ποδοσφαίρου και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όχι κομμάτι της διοργάνωσης. Πρώτα έχουμε την Κηφισιά, το Κύπελλο, αύριο την κλήρωση. Θα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Με το «χέρι στην καρδιά» αν περίμενε με βάση όλες τις συνθήκες ότι θα υπήρχε αυτή η εύκολη πρόκριση κι αν ο ίδιος όταν ανέλαβε πίστευε τόσο σύντομα ότι θα έφτανε εδώ;

«Αν δε το πιστέψεις δε θα συμβεί ποτέ. Δεν είναι όμως μονο θέμα πίστης, αλλά σκληρής δουλειάς. Το ποδόσφαιρο είναι… άγριο άθλημα. Αν δεν κάνεις τη δουλειά που πρέπει θα τιμωρηθείς. Κάναμε τη δουλειά που έπρεπε. Οι παίκτες μας έπαιξαν καταπληκτικά απόψε. Μπήκαμε με νοοτροπία μαχητική. Από το πρωτο λεπτό. Δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Μπήκε το πρώτο, το δεύτερο γκολ και δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μπει στην περιοχή μας. Λογω του τρόπου που παίξαμε και της νοοτροπίας η νίκη μας ήταν εξαιρετική».

Για την εξαιρετική εμφάνιση των Ρότα και Πήλιου;

«Δεν σχολιάζω. Αν κάποια στιγμή νιώσω μπορώ να κάνω ατομικό σχόλιο. Η βραδιά ανήκει στην ΑΕΚ. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Δεν χρειάζεται να μιλήσω. Το έδειξα με τον τρόπο που τους χρησιμοποιώ και πόσο τους χρησιμοποιώ. Τρέχουν, πιέζουν, είναι μαχητικοί. Ναι κάνουν λάθη όπως όλοι. Έχουν ανέβει επίπεδο και το αξίζουν όλο αυτό».

Πώς νιώθει ένας προπονητής μετά από έναν χρόνο σε μια ομάδα και βάζει την ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ;

«Είναι υπέροχο συναίσθημα. Πώς μπορώ να το απαντήσω. Με κολακεύει. Είμαι περήφανος. Να γιατί επέκτεινα το συμβόλαιό μου. Βλέπω την αγάπη. Και στους δρόμους. Όπου κι αν παίζουμε. Αυτό σου δίνει κίνητρο να δουλέψεις πιο σκληρά. Νιώθω την υποχρέωση να ανταποδώσεις αυτή την αγάπη, πρέπει να το ανταποδώσω αυτό. Αυτό έμαθα από το σπίτι μου».

Πού πιστεύετε ότι έχει φτάσει αυτή η ομάδα;

«Η απόδοση ήταν εξαιρετική. Νομίζω, πριν τον Ηρακλή, το είπα ότι αναμένω αυτή η ομάδα να βελτιωθεί. Περιμένω τώρα να παίξουμε ανταγωνιστικά και να προκριθούμε. Έχουμε παίκτες όπως ο Αριάγκα και ο Βιτάλις που θέλουν προσαρμογή. Η σεζόν είναι μαραθώνιος. Κάποιες στιγμές θα υπάρξουν κάποια κακά παιχνίδια, κάποια πτώση. Το καλεντάρι είναι τεράστιο. Εχουμε 15 παίκτες περίπου διεθνείς. Θα ταξιδεύουν παίκτες μας σε ολο τον κόσμο. Θα δυσκολευτούμε σε κάποιες στιγμές στη σεζόν. Είναι σημαντικό όμως να ξεκινάς με τέτοιο τρόπο. Θα βελτιωθεί η ομάδα, αλλά σταδιακά. Όχι κατακόρυφο».

Αν είναι σημάδι της μοίρας ότι μετά το 2018, προκρίθηκε τώρα με την ΑΕΚ;

«Θυμάμαι τα ματς Βίντι – ΑΕΚ. Έγιναν τα πάντα. Αποκρούσεις. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μετά πήγε στη Σέλτικ. Στο μεσοδιάστημα έχουν συμβεί πολλά πράγματα και στη ζωή και την καριέρα μου. Ίσως είναι κάποιου είδους σημάδι της μοίρας».

Μεταγραφικά αν περιμένει κάτι;

«Όπως είπα είμαι χαρούμενος με την ομάδα, αλλά κάθε προπονητής θέλει κάτι παραπάνω. Ουδείς είναι… τρελός να πει δεν θέλω ποιοτικό παίκτη. Παρακολουθούμε την αγορά, αν κάτι προκύψει και είναι… φυσιολογικό που θα συνάδει με το πρότζεκτ μας. Δεν θα τρελαθούμε τώρα που περάσαμε. Αν βρεθεί ευκαιρία, τότε γιατί όχι;»

Ποιο είναι το μυστικό να βγαίνει η ομάδα του με 11 λιοντάρια όταν έχει ματς τα πιο κρίσιμα; Κι τότε το 2018 όταν απολύθηκε ο τότε προπονητής της ΑΕΚ υπήρχε κόσμος που έλεγε για εσάς…

«Ελπίζω να επιβιώσω σε αυτή την πρόκριση και να μην… απολυθώ κι εγώ. Κακή πληροφορία για μένα αυτή σήμερα (γέλια). Ολοι μας απολαμβάνουν να παίζουν σε αυτό το γήπεδο. Είναι το σπίτι της ΑΕΚ. Όταν παίζουν εδώ οι παίκτες απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα. Σήμερα ήταν καταπληκτική από την προθέρμανση. Προετοιμαστήκαμε καλά, είχαμε σωστή νοοτροπία, πειθαρχία. Είχαν το θάρρος να το κάνουν τόσο με τη μπάλα, όσο και χωρίς τη μπάλα».