Γιόβιτς: «Μια μαγική νύχτα, μια μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ, θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι»

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για τον θρίαμβο της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, με την Ένωση να επικρατεί 4-0 και να εξασφαλίζει πανηγυρικά την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Ο Σέρβος επιθετικός βρήκε δίχτυα μόλις στο 7ο λεπτό, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη μεγάλη πρόκριση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιόβιτς έκανε λόγο για μια ξεχωριστή βραδιά, υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό και πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Γιόβιτς:

«Μια μαγική νύχτα, μια μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ. Καταφέραμε και κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό. Ήταν ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα πάμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Η ΑΕΚ συνεχίζει! Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι, θα παίξουμε γενναιόδωρα. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε».