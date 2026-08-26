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Πέλικανς: «Έκλεισαν» τον Μάθουριν με διετές συμβόλαιο

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς ενισχύθηκαν σημαντικά στις θέσεις «2» και «3», καθώς συμφώνησαν με τον Μπένεντικτ Μάθουριν για διετές συμβόλαιο ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πέλικανς: «Έκλεισαν» τον Μάθουριν με διετές συμβόλαιο
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Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς ήρθαν σε συμφωνία με τον Μπένεντικτ Μάθουριν. Ο 24χρονος Καναδός γκαρντ/φόργουορντ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, συνολικής αξίας 16 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της ομάδας στην offseason.

Ο Μάθουριν είχε επιλεγεί στο Νο. 6 του NBA Draft το 2022 και προέρχεται από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, κατά την οποία αγωνίστηκε τόσο με τους Ιντιάνα Πέισερς όσο και με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Σε 54 συμμετοχές την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ, σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

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