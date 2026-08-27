Champions League: ΑΕΚ… στ’ αστέρια πάμε – Τα γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση

Η ΑΕΚ για έκτη φορά στην ιστορία της, θα αγωνιστεί στη φάση ομίλων του Champions League. Επιστρέφοντας στα… σαλόνια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά από επτά χρόνια. Αυτή, μάλιστα, θα είναι η παρθενική της συμμετοχή με μορφή League Phase.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα συμμετάσχει στην κλήρωση της League Phase, απ’ όπου θα προκύψουν τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια της. Η Ένωση σε αυτή τη διαδικασία θα είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Οι «κιτρινόμαυροι» όπως και κάθε ομάδα, θα δώσουν οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός. Θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (27/8) στις 19:00 στο Μονακό και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

1o Pot

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

ΛίβερπουλΊντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο Pot

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρόμα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κλαμπ Μπριζ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

3ο Pot

Φέγενορντ

Λιλ

Φενέρμπαχτσε

Μπόντο/Γκλιμτ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Γαλατασαράι

4ο Pot