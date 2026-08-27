Champions League: ΑΕΚ… στ’ αστέρια πάμε – Τα γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση
Μετά από επτά χρόνια επιστροφή σε φάση ομίλων της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης για την Ένωση – Πότε είναι η κλήρωση και τα γκρουπ δυναμικότητας.
Η ΑΕΚ για έκτη φορά στην ιστορία της, θα αγωνιστεί στη φάση ομίλων του Champions League. Επιστρέφοντας στα… σαλόνια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά από επτά χρόνια. Αυτή, μάλιστα, θα είναι η παρθενική της συμμετοχή με μορφή League Phase.
Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα συμμετάσχει στην κλήρωση της League Phase, απ’ όπου θα προκύψουν τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια της. Η Ένωση σε αυτή τη διαδικασία θα είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.
Οι «κιτρινόμαυροι» όπως και κάθε ομάδα, θα δώσουν οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός. Θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (27/8) στις 19:00 στο Μονακό και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:
1o Pot
- Μπάγερν Μονάχου
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Παρί Σεν Ζερμέν
- ΛίβερπουλΊντερ
- Μάντσεστερ Σίτι
- Άρσεναλ
- Μπαρτσελόνα
- Ατλέτικο Μαδρίτης
2ο Pot
- Μπορούσια Ντόρτμουντ
- Ρόμα
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- Άστον Βίλα
- Πόρτο
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Κλαμπ Μπριζ
- Μπέτις
- Αϊντχόφεν
3ο Pot
- Φέγενορντ
- Λιλ
- Φενέρμπαχτσε
- Μπόντο/Γκλιμτ
- Νάπολι
- Λειψία
- Βιγιαρεάλ
- Σαχτάρ Ντόνετσκ
- Γαλατασαράι
4ο Pot
- Σλάβια Πράγας
- Στουτγκάρδη
- ΑΕΚ
- Τσέλιε ή Σλόβαν
- ΛΑΣΚ Λιντς
- Κόμο
- Λανς
- Βίκινγκ
- Σαμπάχ