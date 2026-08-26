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ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξένησε στην Allwyn Arena τις Νίκη Μπακογιάννη, Τατιάνα Γκούσιν

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε στη σουίτα του δύο σημαντικές αθλήτριες του ελληνικού στίβου, στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τη Λέφσκι Σόφιας, για τα playoffs του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξένησε στην Allwyn Arena τις Νίκη Μπακογιάννη, Τατιάνα Γκούσιν
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Στη σουίτα του Μάριου Ηλιόπουλου φιλοξενήθηκαν η αργυρή Ολυμπιονίκης στο άλμα εις ύψος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Νίκη Μπακογιάννη, καθώς και η αθλήτρια του ύψους Τατιάνα Γκούσιν.

Η παρουσία των δύο αθλητριών εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης και της αναγνώρισης που προσφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ σε αθλητές και αθλήτριες που έχουν τιμήσει και συνεχίζουν να τιμούν τα ελληνικά χρώματα και τις αξίες του «Ευ Αγωνίζεσθαι».

Να θυμίσουμε ότι στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή για την πρεμιέρα της Super League, στην Allwyn Arena βρέθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη, μαζί με την οικογένεια της.

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