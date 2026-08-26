Η Χαρτς άντεξε με 10 παίκτες, νίκησε στα πέναλτι τη Ραπίντ και προκρίθηκε στο Conference League

Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, η Χαρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία και πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην κανονική διάρκεια, ενώ στην παράταση σημειώθηκαν ακόμη δύο γκολ, με το τελικό 2-2 να οδηγεί τη διαδικασία στα πέναλτι.

Η Ραπίντ πήρε το προβάδισμα στο 34ο λεπτό με τον Κάρα, ενώ τα δεδομένα έδειξαν να γέρνουν οριστικά υπέρ των γηπεδούχων στο 76', όταν ο Μάγκνουσον αποβλήθηκε, αφήνοντας τη Χαρτς με δέκα παίκτες.

Οι Σκωτσέζοι, ωστόσο, δεν τα παράτησαν και μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Καμπορέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στέλνοντάς το στην παράταση. Στο 100ό λεπτό ο Μίλαρ ολοκλήρωσε την ανατροπή για τη Χαρτς, όμως η Ραπίντ βρήκε απάντηση στο 119' με τον Τσβέτκοβιτς, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Η πρόκριση κρίθηκε τελικά στη «ρώσικη ρουλέτα», όπου η Χαρτς επικράτησε με 4-3 και εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τη League Phase του Conference League, αποφεύγοντας παράλληλα έναν τρίτο διαδοχικό ευρωπαϊκό αποκλεισμό στα προκριματικά.