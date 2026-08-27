Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Ευρωπαϊκό «ή ταν ή επί τας» στην Τσεχία

Αυτή η νύχτα μένει για τον Παναθηναϊκό… Προκειμένου να αποδείξει πως δεν θα τελειώσει τόσο «φθηνά» την ευρωπαϊκή του παρουσία για τη σεζόν 2026-27. Ουσιαστικά πριν καν αυτή αρχίσει. Οι «πράσινοι» στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε, καλούνται να πετύχουν ότι και στα δύο προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια τους: Να νικήσουν για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Η… ψυχρολουσία του ΟΑΚΑ με το 2-2 που διαμορφώθηκε από το 89’ και μετά, πετώντας στα «σκουπίδια» προβάδισμα δύο τερμάτων, έδιωξε κάθε πλεονέκτημα της ελληνικής ομάδας ενόψει του δεύτερου αγώνα των play offs της διοργάνωσης. Κατά συνέπεια όποιος νικήσει απόψε, προκρίνεται. Είτε στο 90λεπτο, είτε στα 120 λεπτά αν έχει παράταση, είτε στη διαδικασία των πέναλτι αν δεν αρκούν 2 ώρες αγώνα για να υπάρξει νικητής.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει καταστρώσει τα πλάνα του. Στο αποψινό ματς δεν θα έχει τον τραυματία Τριαντάφυλλο Τσάπρα που υπέστη θλάση στο πρώτο ματς. Όπως και τον Αχμέντ Τουμπά που έμεινε εκτός για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Χάβρη. Αντίθετα, έχει για πρώτη φορά τον Ντάβιντε Καλάμπρια στα φετινά προκριματικά. Με λίγες προπονήσεις στα πόδια του, μετά από απουσία 1,5 μήνα.

Η αποστολή του «τριφυλλιού»: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Μια πιθανή διάταξη με δύο επιθετικούς και τον Κάτρη στο δεξιό άκρο της άμυνας, είναι πιθανή. Για τον Παναθηναϊκό που δεν είχε αγώνα Super League, καθώς ζήτησε και πήρε αναβολή της πρεμιέρας με την Κηφισιά.

Ξεκούραστη έχει πάει στο ματς αυτό και η Χράντετς Κράλοβε. Οι Τσέχοι θέλουν να πετύχουν την μεγάλη έκπληξη κι έτσι δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημά τους. Έχουν ενθουσιασμό και θα έχουν το κοινό τους να τους σπρώχνει, σε μια καλή τσέχικη έδρα στη «Μαλσοβίτσκα Αρένα», χωρητικότητας 9.300 οπαδών.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Στέγκεμαν από τη Γερμανία, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Γκιουντς και Αχμιούλερ. Τέταρτος ο Μπραντ και VAR ο Ραφάλσκι, όλοι από τη Γερμανία.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.