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Champions League: Πότε και πού είναι η κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase - Τα γκρουπ δυναμικότητας

Για έκτη φορά στην ιστορία της η ΑΕΚ θα δώσει το «παρών» στη φάση ομίλων του Champions League - Πότε και πού θα διεξαχθεί η κλήρωση.

Champions League: Πότε και πού είναι η κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase - Τα γκρουπ δυναμικότητας
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Μετά από επτά χρόνια, η ΑΕΚ επιστρέφει στη φάση ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς για έκτη φορά στην ιστορία της θα αγωνιστεί στο Champions League.

Η Ένωση επιστρέφει στα… σαλόνια του Champions League και αυτή θα είναι η πρώτη της συμμετοχή με τη νέα μορφή της League Phase.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα συμμετάσχει στην κλήρωση της League Phase, από την οποία θα προκύψουν τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

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Όπως και κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει στη League Phase, οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν συνολικά οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας. Παράλληλα, θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (27/08) στις 19:00 στο Μονακό και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

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Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας

1o Pot

  • Μπάγερν Μονάχου
  • Ρεάλ Μαδρίτης
  • Παρί Σεν Ζερμέν
  • ΛίβερπουλΊντερ
  • Μάντσεστερ Σίτι
  • Άρσεναλ
  • Μπαρτσελόνα
  • Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο Pot

  • Μπορούσια Ντόρτμουντ
  • Ρόμα
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας
  • Άστον Βίλα
  • Πόρτο
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  • Κλαμπ Μπριζ
  • Μπέτις
  • Αϊντχόφεν

3ο Pot

  • Φέγενορντ
  • Λιλ
  • Φενέρμπαχτσε
  • Μπόντο/Γκλιμτ
  • Νάπολι
  • Λειψία
  • Βιγιαρεάλ
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ
  • Γαλατασαράι

4ο Pot

  • Σλάβια Πράγας
  • Στουτγάρδη
  • ΑΕΚ
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας
  • ΛΑΣΚ Λιντς
  • Κόμο
  • Λανς
  • Βίκινγκ
  • Σαμπάχ

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