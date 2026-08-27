Champions League: Πότε και πού είναι η κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase - Τα γκρουπ δυναμικότητας

Μετά από επτά χρόνια, η ΑΕΚ επιστρέφει στη φάση ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς για έκτη φορά στην ιστορία της θα αγωνιστεί στο Champions League.

Η Ένωση επιστρέφει στα… σαλόνια του Champions League και αυτή θα είναι η πρώτη της συμμετοχή με τη νέα μορφή της League Phase.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα συμμετάσχει στην κλήρωση της League Phase, από την οποία θα προκύψουν τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Όπως και κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει στη League Phase, οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν συνολικά οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας. Παράλληλα, θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (27/08) στις 19:00 στο Μονακό και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

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Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας

1o Pot

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

ΛίβερπουλΊντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο Pot

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρόμα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κλαμπ Μπριζ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

3ο Pot

Φέγενορντ

Λιλ

Φενέρμπαχτσε

Μπόντο/Γκλιμτ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Γαλατασαράι

4ο Pot