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ΑΕΚ: Επικό τρολάρισμα Νόα μετά την πρόκριση - «Ήταν πιο εύκολο χωρίς εμάς»

Η αρμένικη ομάδα συνεχάρη την Ένωση για την πρόκριση στη League Phase, υπενθυμίζοντας παράλληλα τον αποκλεισμό της ΑΕΚ πριν από δύο χρόνια.

ΑΕΚ: Επικό τρολάρισμα Νόα μετά την πρόκριση - «Ήταν πιο εύκολο χωρίς εμάς»
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Η Νόα συνεχάρη την ΑΕΚ για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, αφήνοντας παράλληλα και το... καρφί της για τον αποκλεισμό της Ένωσης πριν από δύο χρόνια.

Με ανάρτησή της στο «Χ», λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας και την πρόκριση της Ένωσης στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η Νόα έστειλε το δικό της μήνυμα.

«Συγχαρητήρια στους Έλληνες φίλους της ΑΕΚ για την πρόκριση στο Champions League. Είναι ευκολότερο όταν δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τη Νόα στον δρόμο σου», ανέφερε χαρακτηριστικά η αρμένικη ομάδα.

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