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ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ: Με ενθουσιασμό και τα τρία γκολ προβάδισμα για την ιστορική πρόκριση

Η ομάδα της Κρήτης θέλει να διαφυλάξει το ξεκάθαρο προβάδισμα που πήρε απ’ το ματς του Ηρακλείου, για να φύγει από τη Βουλγαρία απ’ ευθείας για την κλήρωση της League Phase του Europa League. 

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ: Με ενθουσιασμό και τα τρία γκολ προβάδισμα για την ιστορική πρόκριση
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Ψυχολογία στα ύψη. «Δίψα» για ιστορική πρόκριση. Μάτι που… γυαλίζει. Ο ΟΦΗ τα έχει όλα. Μαζί με την αγωνιστική φόρμα και την ποιοτική ικανότητα να αντιμετωπίσει σε δεύτερο αγώνα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Την οποία έχει ήδη στο… καναβάτσο με το 3-0 του πρώτου αγώνα. Αρκεί ένα «σπρώξιμο» για να τη βγάλει νοκ-άουτ, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία συμμετοχή στη League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί στο μυαλό τους δεν έχουν τη διαφύλαξη του σκορ του πρώτου ματς. Θα παίξουν για το αποτέλεσμα και επί βουλγαρικού εδάφους. Για να αποφύγουν… κακοτοπιές και περιττά άγχη. Χωρίς να υποτιμούν την αντίπαλό τους σε καμία περίπτωση.

Ο Χρήστος Κόντης έχει κρατήσει τους παίκτες του προσγειωμένους, αλλά με την ίδια «πείνα» για τη σπουδαία πρόκριση. Ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Άαρον Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγή.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.

Το παιχνίδι θα γίνει στο εθνικό στάδιο «Βασίλ Λέφσκι». Εκεί που ήδη έχει αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Χρούζλακ, με βοηθούς τους Χάντσκο και Πόζορ. Τέταρτος ο Κράλοβιτς, όλοι τους από τη Σλοβακία. VAR ο Ιταλός Φάμπρι.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.

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