Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/08) - «Γαλαξιακή και αστεράτη» η ΑΕΚ

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (27/08). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/08) - «Γαλαξιακή και αστεράτη» η ΑΕΚ
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Συνεπής στο… ραντεβού με τα «αστέρια» αποδείχθηκε η ΑΕΚ, η οποία διέλυσε 4-0 την Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας και έγινε «Γαλαξιακή και αστεράτη» μια και θα δώσει το «παρών» στη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός «έφερε Λούζα» για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, τη στιγμή που γίνεται «Μέχρις εσχάτων» προσπάθεια για την απόκτηση και του Ουναΐ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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