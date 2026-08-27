Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/08) - «Γαλαξιακή και αστεράτη» η ΑΕΚ

Συνεπής στο… ραντεβού με τα «αστέρια» αποδείχθηκε η ΑΕΚ, η οποία διέλυσε 4-0 την Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας και έγινε «Γαλαξιακή και αστεράτη» μια και θα δώσει το «παρών» στη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός «έφερε Λούζα» για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, τη στιγμή που γίνεται «Μέχρις εσχάτων» προσπάθεια για την απόκτηση και του Ουναΐ.

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