Champions League: Επεισοδιακό φινάλε στο Λιόν - Φενέρ με Γκεντουζί - «Ντου» στη φυσούνα
Ο πρώην παίκτης της Λιόν πανηγύρισε έντονα και με προκλητικές χειρονομίες την πρόκριση της Φενέρμπαχτσε, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση στη φυσούνα.
Απίστευτες εικόνες σημειώθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης Λιόν - Φενέρμπαχτσε, με τον Ματέο Γκεντουζί να πανηγυρίζει έξαλλα και με προκλητικό τρόπο μπροστά στους συμπατριώτες του και στη συνέχεια να δέχεται «ντου» την ώρα που κατευθυνόταν στα αποδυτήρια.
Επεισοδιακό ήταν το σκηνικό που ακολούθησε μετά τη λήξη του αγώνα. Η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση μέσα στο «Parc Olympique Lyonnais», εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη League Phase.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λιόν πανηγύρισε έντονα τα γκολ της τουρκικής ομάδας, προχωρώντας μάλιστα και σε προκλητικές χειρονομίες. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, συνέχισε τους έντονους πανηγυρισμούς, κάνοντας ξανά χειρονομίες προς την εξέδρα.
Κάποιοι οπαδοί της Λιόν δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν την οργή τους και κινήθηκαν προς το μέρος του, ενώ ο Γάλλος μέσος δέχθηκε επίθεση στη φυσούνα, πιθανότατα από άνθρωπο του γηπέδου.
Μετά το περιστατικό, ο Γκεντουζί αναφέρθηκε στις προσβολές που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
«Προσέβαλαν τη μητέρα μου και την οικογένειά μου για 90 λεπτά και μετά από αυτό ούτε μπορούμε να το γιορτάσουμε όπως θέλουμε; Είναι ντροπή. Όταν έχεις 60.000 ανθρώπους να προσβάλλουν την οικογένειά σου και κανείς, ούτε οι διαιτητές, δεν τους λέει να σταματήσουν… Με πονάει βαθιά. Ξέρω ότι στη Γαλλία, αν συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει μία στιγμή που τους ζητούν να σταματήσουν», δήλωσε ο Γκεντουζί.