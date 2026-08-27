Champions League: Επεισοδιακό φινάλε στο Λιόν - Φενέρ με Γκεντουζί - «Ντου» στη φυσούνα

Απίστευτες εικόνες σημειώθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης Λιόν - Φενέρμπαχτσε, με τον Ματέο Γκεντουζί να πανηγυρίζει έξαλλα και με προκλητικό τρόπο μπροστά στους συμπατριώτες του και στη συνέχεια να δέχεται «ντου» την ώρα που κατευθυνόταν στα αποδυτήρια.

Lyon sahasında skandal saldırı! Maç sonu çıkan olaylardan yeni görüntüler geldi.



Guendouzi’nin sevincini kutladığı anlarda Lyonlu futbolcular saldırıya geçiyor. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşları Guendouzi’yi adeta güvenlik görevlisi gibi koruyorlar.… https://t.co/OfDNNErE6j pic.twitter.com/Iq5jCZNpM1 — Aykırı (@aykiri) August 26, 2026

Επεισοδιακό ήταν το σκηνικό που ακολούθησε μετά τη λήξη του αγώνα. Η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση μέσα στο «Parc Olympique Lyonnais», εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη League Phase.

Le garde du corps du fener il veut le titre de meilleur employé ou quoi? 😭🤣 Guendouzi ce fou 😭#OLFenerbahçe pic.twitter.com/8W8ztM7j2g — Matthou07 (@matthou07) August 26, 2026

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λιόν πανηγύρισε έντονα τα γκολ της τουρκικής ομάδας, προχωρώντας μάλιστα και σε προκλητικές χειρονομίες. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, συνέχισε τους έντονους πανηγυρισμούς, κάνοντας ξανά χειρονομίες προς την εξέδρα.

Guendouzi has no idea what he's done for FT pic.twitter.com/lJvvNCAAH0 — CAICENZO (@Cfc_caicenzo) August 27, 2026

Κάποιοι οπαδοί της Λιόν δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν την οργή τους και κινήθηκαν προς το μέρος του, ενώ ο Γάλλος μέσος δέχθηκε επίθεση στη φυσούνα, πιθανότατα από άνθρωπο του γηπέδου.

🎥 Lyon-Fenerbahçe maçı sonrasında TV’ye yansımayan koridordaki kavganın görüntüleri! pic.twitter.com/3H44ZTUOgU — Spor Bülteni (@sporbultenicom) August 26, 2026

Μετά το περιστατικό, ο Γκεντουζί αναφέρθηκε στις προσβολές που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Προσέβαλαν τη μητέρα μου και την οικογένειά μου για 90 λεπτά και μετά από αυτό ούτε μπορούμε να το γιορτάσουμε όπως θέλουμε; Είναι ντροπή. Όταν έχεις 60.000 ανθρώπους να προσβάλλουν την οικογένειά σου και κανείς, ούτε οι διαιτητές, δεν τους λέει να σταματήσουν… Με πονάει βαθιά. Ξέρω ότι στη Γαλλία, αν συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει μία στιγμή που τους ζητούν να σταματήσουν», δήλωσε ο Γκεντουζί.