Ολυμπιακός: Προχωρά για Πέντερσεν, συνεχίζει για Άλβαρες και Μέλε

Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει κατακόρυφα ρυθμούς στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, καθώς αρκετές υποθέσεις βρίσκονται ταυτόχρονα σε εξέλιξη, με τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν να περνά πλέον σε πρώτο πλάνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Τορίνο για την απόκτηση του 26χρονου δεξιού μπακ. Πληροφορίες από τη Νορβηγία αναφέρουν πως οι δύο ομάδες έχουν πλησιάσει σε deal ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Το επόμενο βήμα αφορά τις συζητήσεις με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με την αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής να είναι αυξημένη.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Έντσον Άλβαρες. Ο Μεξικανός χαφ έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και πλέον οι Πειραιώτες αναζητούν τη φόρμουλα που θα οδηγήσει σε συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ. Στην Αγγλία θεωρούν πως η υπόθεση παραμένει ενεργή και μπορεί να ολοκληρωθεί θετικά.

Ο Γιοακίμ Μέλε εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο, με τον Ολυμπιακό να πιέζει για συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ. Οι επαφές με την πλευρά του Δανού έχουν προχωρήσει, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ενδιαφέρον της Γιουβέντους που να αλλάζει τα δεδομένα.

Αντίθετα, η υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα έχει πάρει αρνητική τροπή. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει διάθεση να καλύψει τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ, ο Κολομβιανός μέσος δεν επιθυμεί να έρθει στον Πειραιά και προτιμά την προοπτική της Μπενφίκα. Έτσι, η συγκεκριμένη μεταγραφή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Ανοιχτή παραμένει και η περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας, αν και το οικονομικό χάσμα με τη Σεβίλλη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Την ίδια στιγμή, ο Μπράιαν Χιλ βρίσκεται στο βάθος της λίστας και παρακολουθείται ως εναλλακτική λύση για τα άκρα της επίθεσης.