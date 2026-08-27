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ΟΦΗ: Οδηγίες προς τους φιλάθλους για το ματς με την ΤΣΣΚΑ

O ΟΦΗ αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (27/8, 21:00) στη ρεβάνς του 3-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο με την «ασπρόμαυρη» διοίκηση να εκδίδει σχετικές οδηγίες για τους εκδρομείς.

ΟΦΗ: Οδηγίες προς τους φιλάθλους για το ματς με την ΤΣΣΚΑ
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Έναν ιστορικό αγώνα δίνει απόψε στη Σόφια ο ΟΦΗ και θα έχει στο πλευρό τους εκατοντάδες φίλους του. Για τον λόγο αυτό η διοίκηση της κρητικής ομάδας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με δοηγίες.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα βρεθούν απόψε στη Σόφια, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με την CSKA Sofia για τη φάση των play offs του Europa League ότι, για λόγους ασφαλείας, το σημείο συνάντησής τους (τόσο για τους οργανωμένους, οι οποίοι θα φτάσουν με πούλμαν, όσο και για τους μεμονωμένους, οι οποίοι θα προσεγγίσουν την περιοχή με αυτοκίνητο, ή πεζοί) θα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το Παγοδρόμιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία (αριστερά, με μπλε σήμανση), το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την θύρα που θα τους φιλοξενήσει (Entrance 7 – Block 21) στο στάδιο “Vasil Levski”.

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Μετά από απόφαση της αστυνομίας της Βουλγαρίας, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ θα πρέπει να αποφύγουν όλη την περιοχή που φαίνεται στη φωτογραφία με πορτοκαλί χρώμα. Επίσης όσοι προσεγγίσουν το γήπεδο θα πρέπει να έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριό τους και να μην έχουν στην κατοχή τους οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, αφού θα γίνει διπλός έλεγχος πριν την είσοδό τους στην εξέδρα» .

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