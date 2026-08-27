Πού θα δείτε τις ρεβάνς Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός, Μπραν - ΠΑΟΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ

Αρχικά, πρώτοι στις «μάχες» των επαναληπτικών πέφτουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για τα play offs του Conference League. Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες έχουν αφήσει… ανοικτούς λογαριασμούς κόντρα σε Χράντετς Κράλοβε και Μπραν, αντίστοιχα.

Στην Τσεχία, ο Παναθηναϊκός παίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία για τη φετινή σεζόν. Η ψυχρολουσία του 2-2 στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ αναγκάζει τους «πράσινους» να ψάξουν μόνο το «διπλό» κόντρα στην Χράντετς, προκειμένου να κλείσουν… θέση στη κλήρωση της League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η σέντρα στην αναμέτρηση Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός έχει οριστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) στις 20:00. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται ήδη στη Νορβηγία όπου θα παίξει απέναντι στην Μπραν. Οι δύο ομάδες προέρχονται από την ισοπαλία 1-1 στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα, κάτι που σημαίνει πως όποιος πάρει τη νίκη θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο αγώνας Μπραν - ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) στις 20:00. Η κάλυψή του τηλεοπτικά θα γίνει από το OPEN.

Τέλος, σαφώς διαφορετική είναι η κατάσταση του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έχουν αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στην League Phase του Europa League μετά το 3-0 στον πρώτο αγώνα του Παγκρητίου Σταδίου και καλούνται στον επαναληπτικό της Σόφιας να το υπερασπιστούν.

Το παιχνίδι ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ που θα γίνει στο «Βασίλ Λέφσκι» έχει οριστεί για το βράδυ της Πέμπτης (27/08) στις 21:00 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι μεταδόσεις των ρεβάνς των ελληνικών ομάδων:

20:00 Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός (ΣΚΑΪ)

20:00 Μπραν - ΠΑΟΚ (OPEN)

21:00 ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ (Cosmote Sport 2HD)