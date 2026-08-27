ΕΠΟ: Με ξένους διαιτητές τα ντέρμπι του πρώτου γύρου στην Super League

Την απόφαση να μην προχωρήσει το… σχέδιο της ΕΠΟ για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του α’ γύρου της Stoiximan Super League έλαβε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. 

ΕΠΟ: Με ξένους διαιτητές τα ντέρμπι του πρώτου γύρου στην Super League
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Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης (27/08) συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή, όπου ένα από τα βασικά θέματα ήταν η πρόταση του Στεφάν Λανουά και πρόθεση της Ομοσπονδίας για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, το εν λόγω… πλάνο θα μείνει στο «συρτάρι» για λίγο καιρό ακόμα, αφού το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου λίγο πριν την ολοκλήρωση του α’ γύρου, αν και εφόσον οι συνθήκες είναι ώριμες, κάτι που σημαίνει πως το Big 4 του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν ασπάζεται εξ ολοκλήρου την επιστροφή των Ελλήνων ρέφερι.

Αντίθετα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ενέκρινε την πρόταση της Stoiximan Super League για την εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετες κάμερες που μπαίνουν στις εστίες και είναι διαφορετικό από το Goal Line Technology.

Μάλιστα, η εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras αναμένεται να γίνει το συντομότερο δυνατό και το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει και στα προημιτελικά του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

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