Scalp Care: Η νέα εμμονή των ανδρών με την περιποίηση

Για χρόνια, όταν ένας άνδρας μιλούσε για περιποίηση μαλλιών, η συζήτηση τελείωνε κάπου ανάμεσα σε ένα καλό σαμπουάν και στο επόμενο κούρεμα. Το τριχωτό της κεφαλής ήταν απλώς… εκεί. Η βάση των μαλλιών, όχι ένα κομμάτι του δέρματος που χρειάζεται τη δική του φροντίδα. Αυτό, όμως πλέον έχει αλλάξει.

Και αν έχεις αρχίσει να βλέπεις scalp serums, tonics, exfoliating treatments και ειδικά shampoos στα ράφια των προϊόντων grooming, ευθύνεται το scalp care. Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ανδρικής περιποίησης.

Η λογική είναι πολύ πιο απλή: το τριχωτό είναι δέρμα, επομένως όπως ακριβώς δεν χρησιμοποιείς το ίδιο προϊόν αν έχεις ξηρό ή λιπαρό πρόσωπο, έτσι δεν υπάρχει μαγικό σαμπουάν που κάνει για κάθε κεφάλι.

Το σωστό προϊόν για το σωστό κεφάλι

Λιπαρότητα, ξηρότητα, πιτυρίδα, ερεθισμός και συσσώρευση προϊόντων είναι διαφορετικά προβλήματα και απαιτούν συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Ακόμη και το πόσο συχνά πρέπει να λούζεσαι δεν είναι ίδιο για όλους.

Αν το τριχωτό του κεφαλιού σου λαδώνει γρήγορα, το καθημερινό λούσιμο είναι απολύτως λογικό να συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι αρκετοί δερματολόγοι δεν το συνιστούν. Αν από την άλλη είναι πιο ξηρό, πιθανότατα χρειάζεται μικρότερη συχνότητα.

Με λίγα λόγια το ζητούμενο δεν είναι να ακολουθήσεις έναν κανόνα που ισχύει για όλους, αλλά να καταλάβεις τι ανάγκες απαιτεί το δικό σου κεφάλι.

Δεν είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα που λύνεται με το «πιο δυνατό» σαμπουάν που θα βρεις στο ράφι, καθώς υπάρχουν ειδικά αντιπιτυριδικά προϊόντα με διαφορετικά δραστικά συστατικά και, όταν υπάρχει σμηγματορροϊκή δερματίτιδα ή άλλη δερματολογική πάθηση, η λύση είναι η συμβουλή του δερματολόγου.

Και κάπου εδώ μπαίνουν τα scalp serums

Η νέα εμμονή του grooming έχει πλέον και leave-on προϊόντα. Scalp serums και tonics που δεν ξεπλένονται, αλλά παραμένουν στο τριχωτό της κεφαλής, με στόχο την ενυδάτωση, την υποστήριξη του δερματικού φραγμού ή άλλες συγκεκριμένες ανάγκες.

Και εδώ χρειάζεται λίγο φρένο στο marketing, καθώς το γεγονός ότι ένα προϊόν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση του τριχωτού δεν σημαίνει ότι θεραπεύει την τριχόπτωση. Υπάρχουν κλινικά δεδομένα για συγκεκριμένους συνδυασμούς συστατικών που μπορούν να βελτιώσουν δείκτες της υγείας του τριχωτού ή να μειώσουν το shedding σε συγκεκριμένες ομάδες, όμως αυτό απέχει αρκετά από το να χαρακτηρίσουμε κάθε serum «anti-hair loss θεραπεία».

Γιατί υπάρχει μία βασική διάκριση που αξίζει να θυμάσαι.

Υγιές τριχωτό δεν σημαίνει απαραίτητα και περισσότερα μαλλιά!

Η ανδρογενετική αλωπεκία, δηλαδή η συχνότερη μορφή ανδρικής τριχόπτωσης, συνδέεται κυρίως με γενετικούς και ανδρογονοεξαρτώμενους μηχανισμούς και ένα καλό σαμπουάν δεν πρόκειται να αλλάξει τη γενετική σου.

Το scalp care, λοιπόν, δεν αντικαθιστά τις τεκμηριωμένες θεραπείες για την τριχόπτωση και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη λεπτομέρεια ολόκληρης της νέας τάσης.

Ένα καθαρό, καλά φροντισμένο και λιγότερο ερεθισμένο τριχωτό είναι καλύτερη βάση για τη συνολική φροντίδα των μαλλιών. Το ήπιο σαμπουάν, το καλό ξέβγαλμα και η αποφυγή υπερβολικού styling μπορούν να κάνουν διαφορά, ιδιαίτερα όταν τα μαλλιά είναι ήδη λεπτά ή εύθραυστα.

Το καλοκαίρι το κεφάλι θέλει και SPF

Ο μεγαλύτερος παράγοντας που καθορίζει στο scalp grooming σου στην Ελλάδα για το καλοκαίρι, αλλά και το φθινόπωρο (όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση) είναι ο ήλιος.

Όσο αραιώνουν τα μαλλιά, τόσο περισσότερο δέρμα εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία και ειδικά αν περνάς ώρες στην παραλία, κάνεις outdoor sports ή απλώς κυκλοφορείς όλη μέρα στον ήλιο, το τριχωτό σου χρειάζεται προστασία όπως κάθε άλλο εκτεθειμένο σημείο του σώματος.

Ένα καπέλο ή αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 30 και άνω μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο χρήσιμα από οποιοδήποτε προϊόν με την ένδειξη «anti-aging» πάνω στο μπουκάλι.

Η νέα ανδρική ρουτίνα είναι πιο απλή απ' όσο νομίζεις

Και αν έχεις κάνει προπόνηση; Ντους, σωστό λούσιμο και καλό ξέβγαλμα. Ιδρώτας, styling products και συχνή έκθεση στη ζέστη κάνουν ακόμη πιο σημαντικό το να κρατάς το τριχωτό καθαρό. Όχι, όμως, να το τρίβεις σαν να προσπαθείς να σβήσεις λεκέ από τοίχο. Το υπερβολικό πλύσιμο και τα ακατάλληλα προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό.

Γιατί το scalp care δεν είναι μαγικό φίλτρο για να κρατήσεις τα μαλλιά σου για πάντα, αλλά κάτι πολύ πιο απλό και χρήσιμο που είναι το να αναγνωρίζεις ότι κάτω από τα μαλλιά υπάρχει δέρμα που χρειάζεται φροντίδα.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο λογική εξέλιξη του ανδρικού grooming. Γιατί αν μέχρι σήμερα φρόντιζες τα μαλλιά σου, ήρθε η ώρα να φροντίσεις και το μέρος από όπου ξεκινούν.