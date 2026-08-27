Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Με 4-4-2 για την πρόκριση οι «πράσινοι»

Τελευταία και πιο δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό, για να μπορέσει να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν από νωρίς το φετινό τους ευρωπαϊκό ταξίδι γνωρίζοντας ότι πρέπει να πανηγυρίσουν τρεις συνεχόμενες προκρίσεις, για να καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από τον μεγάλο καλοκαιρινό τους στόχο. Μετά τις προκρίσεις κόντρα σε Πάκσι και ΤΣΣΚΑ 1948, οι «πράσινοι» βρήκαν ως το τελευταίο εμπόδιο την Χράντες Κράλοβε.

Μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι για 85 λεπτά στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός ήταν με το ενάμιση πόδι στους ομίλους, αλλά τα συνεχόμενα λάθη, τόσο των πράσινων, όσο και του διαιτητή, έδωσαν το δικαίωμα στην ομάδα του Κράλοβε να ισοφαρίσει σε 2-2, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται, απόψε, να παρατάξει την ομάδα του με σχήμα 4-2-31, αφού δεν έχει στη διάθεσή του τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα έρθει από τον πάγκο, λόγω της πολυήμερης αποχής του.

Ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Κάτρι στα δεξιά και τον Κυριακόπουλου στα αριστερά, με το ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ να μη «σπάει». Μπροστά από τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόγκελεν θα είναι οι Καμαρά και Τσιριβέγια, ενώ δεξιά θα είναι ο Λιβάι Γκαρσία και αριστερά ο Σαντίνο Αντίνο.

Στη θέση του φορ ο Αντρέας Τεττέι, που έρχεται με φόρα μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στην πρώτη αναμέτρηση και πίσω του σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο ο Γιάγκουσιτς.

Ουσιατικά, οι μοναδικές αλλαγές που αναμένεται να υπάρξουν, σε σχέση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα, είναι αυτές των Τσάπρα και Ταμπόρδα.

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τη Χάβρη για την παραχώρηση του Αχμέντ Τουμπά, με τη μορφή δανεισμού, για τον επόμενο χρόνο.