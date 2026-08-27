Στη Χάβρη ο Τουμπά
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση του Αχμέντ Τουμπά στον γαλλικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Παναθηναϊκός, Χάβρη και Τουμπά τα είχαν βρει σε όλα για τη.... μετακόμιση του έμπειρου στόπερ στη Γαλλία και σήμερα ήρθε και η επισημοποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα με τη Χράντετς, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του παίκτη με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Αχμέντ Τουμπά στη Χάβρη. Ο Αλγερινός αμυντικός θα παραμείνει στη γαλλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.