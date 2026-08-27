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Στη Χάβρη ο Τουμπά

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση του Αχμέντ Τουμπά στον γαλλικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Στη Χάβρη ο Τουμπά
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Παναθηναϊκός, Χάβρη και Τουμπά τα είχαν βρει σε όλα για τη.... μετακόμιση του έμπειρου στόπερ στη Γαλλία και σήμερα ήρθε και η επισημοποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα με τη Χράντετς, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του παίκτη με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Αχμέντ Τουμπά στη Χάβρη. Ο Αλγερινός αμυντικός θα παραμείνει στη γαλλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

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