Ολυμπιακός: «Κλείνει Πέντερσεν για τα δεξιά - Έρχεται Αθήνα ο Νορβηγός

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται στον Τύπο της Ιταλίας, σύμφωνα με τον οποίο, οι «ερυθρόλευκοι» φέρεται να έχουν φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την Τορίνο και οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, η απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από τον Ολυμπιακό βρίσκεται ουσιαστικά στην τελική ευθεία. Η μεταγραφή του διεθνή άσου αναμένεται να φτάσει τα 8.000.000 ευρώ, ποσό που αφορά 6 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό και ακόμη 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Παράλληλα, ο Νορβηγός αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Πέντερσεν αναμένεται να αναχωρήσει από το Τορίνο το βράδυ της Πέμπτης (27/08) με προορισμό την Αθήνα. Την Παρασκευή (28/08) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ελληνική ομάδα.

«Συμφωνία της Τορίνο με τον Ολυμπιακό για τον Πέντερσεν. Κίνηση περίπου 8 εκατ. Για τον παίκτη συμβόλαιο 4 ετών. Θα φύγει από το Τορίνο απόψε. Αύριο εξετάσεις και υπογραφή», αναφέρει ο Οράτσιο Ακομάντο.

Ο Μάρκους Πέντερσεν είναι 26 ετών και έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στην αριστερή πλευρά. Την περασμένη σεζόν αποκτήθηκε από την Τορίνο έναντι 3,6 εκατ. ευρώ, με την ιταλική ομάδα να τον αγοράζει από τη Φέγενορντ.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στις Σασουόλο, Μόλντε και Τρόμσο, ενώ έχει καταγράψει 36 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, έχοντας πετύχει ένα γκολ. Το τέρμα του ήρθε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αγωνίστηκε με τους «βίκινγκς».