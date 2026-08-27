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Μπραν - ΠΑΟΚ: Δύο ερωτηματικά για Λίσι ενόψει της ρεβάνς

Δύο είναι οι θέσεις που «παίζονται» για τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι για τον επαναληπτικό με την Μπραν. 

Μπραν - ΠΑΟΚ: Δύο ερωτηματικά για Λίσι ενόψει της ρεβάνς
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Το ευρωπαϊκό του μέλλον στη φετινή σεζόν «παίζει» το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) ο ΠΑΟΚ στη Νορβηγία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει στο Μπέργκεν την Μπραν, στην ρεβάνς της ισοπαλίας 1-1 από τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα.

Αυτό σημαίνει πως οι «ασπρόμαυροι» της Θεσσαλονίκης καλούνται να πάρουν το «διπλό», ούτως ώστε να «τσεκάρουν» την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, αυτή της League Phase του Conference League.

Ο Αλέσιο Λίσι κάνει τα σχέδιά του για την αναμέτρηση με την Μπραν, χωρίς να μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Μαντί Καμαρά, μια και ο Σέρβος είναι τιμωρημένος, ενώ ο δεύτερος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

LIVE MATCH Μπραν - ΠΑΟΚ (20:00)

Ο Ιταλός «πονοκεφαλιάζει» για δύο θέσεις, αμφότερες στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Η πρώτη είναι για το αριστερό άκρο, με τον Τάισον να έχει τον πρώτο λόγο έναντι του Σορετίρε και δεύτερη έχει να κάνει με ποιος εκ των Πέλκα και Λουσέ θα δίνει βοήθειες στον Μύθου, με τον Έλληνα χαφ να εμφανίζεται ως το… φαβορί.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Παβλένκα, με τον Κένι στο δεξί άκρο, τον Γιαννούλη στα αριστερά και τους Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Πιο μπροστά τους θα είναι οι Σανταμαρία και Ζαφείρης, με τον Χατσίδη στα δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ θα είναι ο Μύθου.

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Τα πλάνα του Λίσι για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Onsports.gr

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