Παναθηναϊκός: Οδηγίες για τους οπαδούς που θα βρεθούν στο Κράλοβε

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα του Παναθηναϊκού με την Χράντετς στο Κράλοβε πλησιάζει και οι «πράσινοι» προέβησαν σε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση για τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Τσεχία για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση του τριφυλλιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας που θα βρεθούν στην Τσεχία για την αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε:

– Ως σημείο συνάντησης (Meeting Point) των φιλάθλων του Παναθηναϊκού έχει οριστεί η κεντρική πλατεία Velké náměstí (Great Square) στο Χράντετς Κράλοβε. Η προσέλευση στο σημείο συνάντησης θα πραγματοποιηθεί από τις 15:00 έως τις 15:30.

– Στην πλατεία και στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν το Sport Cafe και άλλοι χώροι εστίασης, στους οποίους οι φίλαθλοι μπορούν να παραμείνουν μέχρι την οργανωμένη αναχώρηση προς το γήπεδο.

– Στις 16:45, οι φίλαθλοι θα αναχωρήσουν πεζοί και όλοι μαζί προς το γήπεδο, συνοδεία της τοπικής Αστυνομίας. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

– Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 17:30. Συνιστάται η έγκαιρη μετάβαση και προσέλευση στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις κατά τους ελέγχους ασφαλείας.

– Για όσους μετακινηθούν με ιδιωτικό όχημα, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης κοντά στο University of Hradec Králové (UHK). Το συγκεκριμένο σημείο διευκολύνει τόσο την πρόσβαση στο Meeting Point όσο και τη μετάβαση προς το γήπεδο.

– Μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην Πράγα με τρένο, με μετεπιβίβαση στο Πάρντουμπιτσε.

– Στο γήπεδο επιτρέπεται η είσοδος με σακίδιο (backpack) μέγιστου μεγέθους Α4.

– Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση αντικειμένων που απαγορεύονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς των αθλητικών διοργανώσεων, όπως λέιζερ, βεγγαλικά, πυρσοί και καπνογόνα.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να προγραμματίσουν εγκαίρως τη μετακίνησή τους, να βρίσκονται στο Meeting Point στις προτεινόμενες ώρες, να επιδεικνύουν υπεύθυνη και κόσμια συμπεριφορά και να ακολουθούν τις οδηγίες των διοργανωτών, της τοπικής Αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας, ώστε η μετάβαση προς το γήπεδο να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και ομαλότητα”.