Ουεμπανιάμα: «Ακόμη κι αν είχαμε πάρει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά»

Στη μάχη του "παραθύρου" ρίχνεται η Εθνική Γαλλίας, με τους «τρικολόρ» να αντιμετωπίζουν τη Σλοβενία (27/8, 21:30), η οποία δεν θα έχει στη σύνθεσή της τον Λούκα Ντόνσιτς.

Ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ο νέος αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Βίκτορ Ουεμπανιάμα παραχώρησε συνέντευξη στη "L' Equipe", μιλώντας για την περσινή σεζόν στο NBA καθώς και στην κληρονομιά που θέλει να αφήσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γάλλος σταρ:

«Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που παίζω στη Γαλλία και στο Παρίσι. Το Μπερσί (Accor Arena) είναι βαθιά χαραγμένο στη μνήμη μου ως η έδρα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Έπαιξα εκεί και ως ερασιτέχνης, αλλά και ως επαγγελματίας. Έχω μια συναισθηματική σύνδεση με αυτό το στάδιο. Το στάδιο είναι διαφορετικό, σχεδόν αγνώριστο. Ο φωτισμός είναι διαφορετικός, οι κερκίδες είναι διαφορετικές και το γήπεδο είναι διαφορετικό. Νιώθω σαν ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο. Θα δούμε πώς θα είναι όταν οι οπαδοί είναι εκεί.»

Για τον ρόλο του αρχηγού στην Εθνική Γαλλίας είπε: «Αυτά δεν είναι πραγματικά ερωτήματα που μου δημιουργούν πρόβλημα: Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που είμαι και σε αυτό που μπορώ να προσφέρω σε μια ομάδα, τόσο αθλητικά όσο και σε επίπεδο φιλοσοφίας. Για μία προσπάθεια που, κατά τη γνώμη μου, μετριέται σε χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι κάτι που θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό να μην παραλείπω βήματα. Ο στόχος είναι να πλησιάζω λίγο περισσότερο κάθε μέρα στο να γίνω ο αρχηγός που θέλω να είμαι».

Για το αν μπορεί να μεταφέρει τις εμπειρίες του από το Σαν Αντόνιο στη Γαλλία: «Έχω κάνει λάθη; Ναι, έχω κάνει λάθη. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να συνοψίσω όσα έχω μάθει από την εμπειρία. To coaching παίζει τεράστιο ρόλο για να προχωερήσει βαθιά μία ομάδα στα πλέι οφ, όπως και η ποιότητα των παικτών, αλλά και η προθυμία των παικτών να θυσιαστούν και να εκτελέσουν το πλάνο».

Για την κληρονομιά που θέλει να αφήσει: «Αυτό που όλοι αναζητούν είναι τίτλοι. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι το γαλλικό μπάσκετ μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και έχουμε πολλές δυνατότητες, ιδιαίτερα μέσω των αναπτυξιακών ομάδων και της βελτίωσης των παικτών. Αυτά είναι μακροπρόθεσμα σχέδια στα οποία θέλω να έχω επιρροή».

Για το αν είναι καλύτερο ή χειρότερο που ο Λούκα Ντόντσιτς θα λείπει από τη Σλοβενία, είπε: «Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα κάνουν αναφερθούν σε τέτοιου είδους συζητήσεις, αλλά δεν είναι αυτή η νοοτροπία που έχουμε. Δεν αναρωτιέμαι αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Από αγωνιστικής άποψης, η πραγματικότητα είναι ότι, βαθιά μέσα μου, είμαι στεναχωρημένος που δεν θα μπορέσω να παίξω εναντίον του. Θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες στο μέλλον. Δεν ανησυχώ γι' αυτό».

Για να καταλήξει: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι σημαντικό επειδή είναι ένας τίτλος που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ. Και ακόμα κι αν το είχαμε κερδίσει πριν, θα ήθελα να το κερδίσω. Είναι επίσης μια διοργάνωση από την οποία προκρίνονται οι ομάδες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες».