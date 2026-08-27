ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 18 έως τις 24 Αυγούστου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Αθήνα, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε οκτώ αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Φινλανδίας και κέρδισε 18.181,39 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 18 Αυγούστου, στο Τρικάστ της 2ης ιπποδρομίας από το Chepstow ένας νικητής κέρδισε 2.641 ευρώ.