· Μπαρτσελόνα

Επίσημο: Στη Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

Παίκτης της Μπαρτσελόνα με κάθε επισημότητα είναι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Κροάτη τερματοφύλακα μέχρι το 2030.

Επίσημο: Στη Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς
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Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα φοράει ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν επίσημα την απόκτηση του διεθνή Κροάτη τερματοφύλακα.

Οι «μπλαουγκράνα» εκταμίευσαν ένα ποσό κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον κάνουν δικό τους από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ άγνωστο είναι ακόμη το κατά πόσο θα παραμείνει στο ρόστερ ή θα δοθεί δανεικός για αυτή τη σεζόν.

Την περίπτωση του 31χρονου πορτιέρε «τσέκαρε» και ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έδωσε το σχετικό «οκ» για να προχωρήσουν οι «ερυθρόλευκοι» στην απόκτησή του.

Την περσινή σεζόν, ο Λιβάκοβιτς πραγματοποίησε συνολικά 19 συμμετοχές με τη φανέλα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός, κρατώντας σε οκτώ περιπτώσεις ανέπαφη την εστία του, ενώ συμμετείχε ως βασικός με την χώρα του στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

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