Αποκαλυπτικός Καραπαπάς: Τι είπε για Λιβάκοβιτς, Σάλιακα και ρόστερ

Στο πλαίσιο των δηλώσεων που παραχώρησε στους εκπροσώπους του Τύπου, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, τοποθετήθηκε ανοιχτά για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας των «ερυθρόλευκων».

Ο παράγοντας των Πειραιωτών στάθηκε ιδιαίτερα στις φήμες γύρω από το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, ανέλυσε τη στρατηγική της ομάδας όσον αφορά το βάθος και την ποιότητα του ρόστερ σε άμυνα και επίθεση, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην προσθήκη του Μανώλη Σάλιακα, αποκαλύπτοντας την πρώτη μεταξύ τους συζήτηση που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του δεξιού οπισθοφύλακα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς

Για τον Λιβάκοβιτς:

“Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος, τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι άλλες ομάδες, χωρίς να τον εγκρίνει ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Λέμε για τερματοφύλακες στη θέση του Τζολάκη. Κάποιος γράφει από την Κροατία, θα έρθει ο Λιβάκοβιτς. Τι θα κάνουμε εμείς; Κάθε μέρα θα πρέπει να διαψεύδουμε 10 ονόματα; Δεν γίνεται αυτό.

Από εκεί και πέρα, αν ο προπονητής δεν θέλει να έρθει κάποιος, δεν θα έρθει. Θέλει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θέλει ο τερματοφύλακάς του να παίζει άμεσα, δεν θέλει να κάνει build up. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Θέλει να είναι δυνατός σε όλους τους τομείς βασικά.

Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω και χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα, δεν με νοιάζει. Τον Λιβάκοβιτς, δεν τον ενέκρινε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Θεωρεί ότι δεν κάνει. Τι να κάνουμε; Να τον πείσουμε ότι κάνει;”

Για το βάθος στην επιθετική γραμμή:

«Οι αντίπαλοι μας στην Ελλάδα έχουν 1,5 στράικερ. Εμείς έχουμε τον Ελ Κααμπί, τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Τέσσερις. Σίγουρα δεν θα είναι και τέσσερις εδώ. Γιατί αποκλείεται να δεχτούν ποδοσφαιριστές σαν τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι ποδοσφαιρικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια ομάδα πολύ γεμάτη. Πολύ πιο γεμάτη από άλλες ομάδες».

Για την άμυνα:

«Στα σέντερ μπακ έχουμε Κάρμο, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα και Ρέτσο. Αν εσείς θυμάστε καλύτερη τετράδα σέντερ μπακ. Και να προσθέσετε σ' αυτούς τον Κουτσίδη, ο οποίος κάνει τρομερή προετοιμασία. Είναι μία από τις καλύτερες πεντάδες, αν όχι η καλύτερη που είχαμε ποτέ. Εγώ καλύτερη τετράδα και έναν τόσο νεαρό στόπερ φέρελπυ δεν θυμάμαι ποτέ».

Για τον Μανώλη Σάλιακα:

«Επειδή το παιδί αυτό το ξέρω από μικρό κι εσείς εδώ γνωρίζετε την αδυναμία που έχω στην ακαδημία μας, ήμουν ο πρώτος που τον πήρα τηλέφωνο. Είχαμε να μιλήσουμε δύο χρόνια. Όταν το σήκωσε δεν μου είπε “κύριε Κώστα τι κάνετε;”, μου είπε “κύριε Κώστα γυρίζω σπίτι;»