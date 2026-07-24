· Μπαρτσελόνα

«Κλείνει στη Μπαρτσελόνα ο Εμπουομάν»

Την υπογραφή του Τόσαν Εμπουομάν φαίνεται να έχει αποσπάσει η Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας.

«Κλείνει στη Μπαρτσελόνα ο Εμπουομάν»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην απόκτηση του NBAερ Τόσαν Εμπουομάν προχωράει η Μπαρτσελόνα, με τον 25χρονο φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους «μπλαουγκράνα», κάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα για την Ευρώπη.

Ο Βρετανός άσος αγωνίστηκε σε τρεις διαφορετικές ομάδες την περσινή σεζόν, υπογράφοντας αρχικά two-way συμβόλαιο με τους μετέπειτα πρωταθλητές του NBA Νιου Γιορκ Νικς, όπου και πραγματοποίησε συνολικά 5 συμμετοχές. Στη συνέχεια υπέγραψε με την θυγατρική ομάδα των Σέλτικς στην G-League, ενώ το τέλος της χρονιάς τον βρήκε στους Χόρνετς, παίρνοντας και πάλι χρόνο συμμετοχής στην G-League.

Συνολικά είχε κατά μέσο όρο 18,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ανά αγώνα, ενώ αναδείχτηκε και MVP των τελικών της G-League, όπου η ομάδα του στέφθηκε πρωταθλήτρια.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:49 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι: Ανακοίνωσε Ρόναλντ Μαρτς

23:25 NBA

«Ενδιαφέρον από Καβαλίερς και Γουόριορς για τον Χεζόνια»

23:17 MUNDIAL

Αποκάλυψη Παρέδες: «Ο Μέσι είχε αποφασίσει πως θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την Αργεντινή»

23:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη κίνηση από την Τότεναμ: «Κλείνει» τον Πέδρο Νέτο από την Τσέλσι

22:44 OPINION

Η κυριαρχία πρέπει να επιβληθεί παντού

22:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αντβέρπ: Τα highlights από τη φιλική ήττα των «ερυθρόλευκων» στην Αμβέρσα (vid)

22:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώθηκε από τη Φαμαλικάο ο Γιώργος Κούτσιας

21:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αντβέρπ 0-3: Κακή εικόνα και ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο προτελευταίο φιλικό

21:38 EUROLEAGUE

«Κλείνει στη Μπαρτσελόνα ο Εμπουομάν»

21:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποκαλυπτικός Καραπαπάς: Τι είπε για Λιβάκοβιτς, Σάλιακα και ρόστερ

21:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φαβορί για τον πάγκο της Ιταλίας ο Αντρέα Πίρλο

20:35 SUPER LEAGUE

Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας