«Κλείνει στη Μπαρτσελόνα ο Εμπουομάν»

Στην απόκτηση του NBAερ Τόσαν Εμπουομάν προχωράει η Μπαρτσελόνα, με τον 25χρονο φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους «μπλαουγκράνα», κάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα για την Ευρώπη.

Ο Βρετανός άσος αγωνίστηκε σε τρεις διαφορετικές ομάδες την περσινή σεζόν, υπογράφοντας αρχικά two-way συμβόλαιο με τους μετέπειτα πρωταθλητές του NBA Νιου Γιορκ Νικς, όπου και πραγματοποίησε συνολικά 5 συμμετοχές. Στη συνέχεια υπέγραψε με την θυγατρική ομάδα των Σέλτικς στην G-League, ενώ το τέλος της χρονιάς τον βρήκε στους Χόρνετς, παίρνοντας και πάλι χρόνο συμμετοχής στην G-League.

Συνολικά είχε κατά μέσο όρο 18,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ανά αγώνα, ενώ αναδείχτηκε και MVP των τελικών της G-League, όπου η ομάδα του στέφθηκε πρωταθλήτρια.