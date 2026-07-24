Ανακοινώθηκε από τη Φαμαλικάο ο Γιώργος Κούτσιας

Τη φανέλα της Φαμαλικάο θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Γιώργος Κούτσιας, με τον Έλληνα σέντερ φορ να υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον πορτογαλικό σύλλογο μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με τη Λουγκάνο.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες του deal δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, με την Λουγκάνο να παραχωρεί τον παίκτη δύο χρόνια πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του.

Την περσινή σεζόν, ο Θεσσαλονικιός επιθετικός κατέγραψε συνολικά 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 1.859' αγωνιστικά λεπτά.