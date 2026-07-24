· Ιταλία

Φαβορί για τον πάγκο της Ιταλίας ο Αντρέα Πίρλο

Σε πρώτο πλάνο για τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας βρίσκεται ο Αντρέα Πίρλο, όντας πλέον το φαβορί για να αναλάβει τα ηνία της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Φαβορί για τον πάγκο της Ιταλίας ο Αντρέα Πίρλο
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Το σαφάρι για τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Ατζούρα συνεχίζεται. Η περίπτωση του Πεπ Γκουαρδιόλα ναυάγησε, αφού ο Καταλανός τεχνικός επέλεξε να μείνει εκτός ποδοσφαίρου αυτή τη σεζόν, αρνούμενος την πρόταση να αναλάβει την δεδομένη χρονική στιγμή.

Ως εκ τούτου, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας καλείται να «τρέξει» για να ορίσει νέο ομοσπονδιακό προπονητή, αφού οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της «Σκουάντρα Ατζούρα» πλησιάζουν.

Η Ιταλία πρέπει λοιπόν να γυρίσει σελίδα στην ιστορία της και οφείλει να το κάνει σύντομα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ιστοσελίδας Gazzetta dello Sport, ο Αντρέα Πίρλο αναμένεται να ανακοινωθεί ως ο νέος προπονητής τις επόμενες ημέρες.

Στον θρυλικό πρώην Ιταλό μέσο φέρεται να έχει προσφερθεί συμβόλαιο έως το 2030, με εκτιμώμενο μισθό 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, με την επίσημη ανακοίνωση να είναι πλέον επικείμενη.

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