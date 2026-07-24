· Παναθηναϊκός

Τολιόπουλος: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού»

Το «ευχαριστώ» του Βασίλη Τολιόπουλου στο «τριφύλλι», μετά την ανακοίνωση των «πράσινων» για την αποχώρησή του. 

Τολιόπουλος: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού»
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Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Ο Παναθηναϊκός AKTOR του επέτρεψε να πάει σε μια ομάδα όπου θα είχε σημαντικότερο ρόλο. Κάτι που ο διεθνής γκαρντ εκτίμησε.

Μετά την ανακοίνωση των «πράσινων» για να ευχαριστήσουν τον Τολιόπουλο για τη μονοετή παρουσία του στο «τριφύλλι», ο Έλληνας γκαρντ έστειλε το δικό του μήνυμα, λέγοντας το δικό του ευχαριστώ.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού! Σας ευχαριστώ πολύ όλους!».

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