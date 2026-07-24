Τένις: Με wildcard στο DC Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Το Open της Ουάσινγκτον είναι ο επόμενος σταθμός του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έρχεται από την κατάκτηση του 250αριού στην Ελβετια.

Τένις: Με wildcard στο DC Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς
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Στο πρώτο 500αρι του καλοκαιριού θα συμμετάσχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λαμβάνοντας wild card για το Mubadala DC Open, το οποίο θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Αμερικής από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής προέρχεται από τον θρίαμβο του Γκστάαντ, όπου και κατέκτησε το τουρνουά της Ελβετίας, έπειτα από 17 ολόκληρους μήνες «ξηρασίας» και πλέον θέλει να διατηρήσει το πολύ καλό μομέντουμ που τον διατηρεί σε τροχιά Top 50 στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά θα συμμετάσχουν αρκετά μεγάλα ονόματα όπως οι Τέιλορ Φριτζ, Μπεν Σέλτον, Φράνσις Τιαφό, Τόμι Πολ και Άλεξ Ντε Μινόρ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο (25/7), ενώ οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα (27/7).

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