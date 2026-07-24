ΟΦΗ: Δυνατά για Νικολάου

Ο ΟΦΗ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς οι τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζονται από έντονη κινητικότητα για την ενίσχυση του ρόστερ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περίπτωση του Δημήτρη Νικολάου, με την υπόθεσή του να παρουσιάζει σημαντική πρόοδο και τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, με ύψος 1,88μ., αποτελεί μια επιλογή που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι Κρητικοί, καθώς συνδυάζει το ελληνικό στοιχείο με την ηλικία και την εμπειρία.

Ο Νικολάου την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπάρι από την Παλέρμο, ενώ από το 2019 βρίσκεται στην Ιταλία. Στο διάστημα αυτό έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Έμπολι και Σπέτσια, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ συνεχίζει να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυσή του, με τον Αϊτόρ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Κρητικών και να αποτελεί μία από τις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει.