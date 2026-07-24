· Ναϊμέγκεν · Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Το πλήρες πρόγραμμα των «μαχών» με Ναϊμέγκεν για το Champions League

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο αναμετρήσεων του Ολυμπιακού απέναντι στη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Το πλήρες πρόγραμμα των «μαχών» με Ναϊμέγκεν για το Champions League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός ενημερώθηκε για το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο αναμετρήσεων απέναντι στη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν την έναρξη της ευρωπαϊκής τους πορείας για τη σεζόν 2026-2027 απέναντι στην ολλανδική ομάδα, με την πρώτη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 4 Αυγούστου στις 21:00, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μεντιλίμπαρ: «Θα είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα»

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 20:30, στην Ολλανδία.

https://www.instagram.com/p/DbK-froj-Hq/

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
14:38 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Τολιόπουλος επέλεξε να γίνει πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

14:01 EUROLEAGUE

Ο Ταϊρίς Μαρτίν στην Μπαρτσελόνα

13:42 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για Πάκσι

13:26 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Το πλήρες πρόγραμμα των «μαχών» με Ναϊμέγκεν για το Champions League

13:13 MVP

Μπορεί το Marvel's Wolverine να μας κάνει να ξεχάσουμε το GTA 6;

13:07 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός σε Τολιόπουλο: «Βασίλη, σε ευχαριστούμε»

13:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπερ Σεβά για Κάνγκουα - Πότε έρχεται Αθήνα

12:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Έριξε… άκυρο στην «σκουάντρα ατζούρα» ο Γκουαρντιόλα

12:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: Με Κλοπ κόντρα στην Ελλάδα τα «πάντσερ» - Ανακοινώθηκε επίσημα

12:35 SUPER LEAGUE

«Αγνόησε την ΑΕΚ η Χάποελ λόγω Παναθηναϊκού»

12:22 GREEK BASKET LEAGUE

Ξανθόπουλος: «Η δεύτερη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη»

12:16 MVP

Τα Samsung Galaxy Glasses θέλουν να κάνουν το AI κομμάτι της καθημερινότητάς σου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας