Ολυμπιακός: Το πλήρες πρόγραμμα των «μαχών» με Ναϊμέγκεν για το Champions League
Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο αναμετρήσεων του Ολυμπιακού απέναντι στη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Ο Ολυμπιακός ενημερώθηκε για το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο αναμετρήσεων απέναντι στη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν την έναρξη της ευρωπαϊκής τους πορείας για τη σεζόν 2026-2027 απέναντι στην ολλανδική ομάδα, με την πρώτη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 4 Αυγούστου στις 21:00, στο «Γ. Καραϊσκάκης».
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Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 20:30, στην Ολλανδία.