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Ιταλία: Έριξε… άκυρο στην «σκουάντρα ατζούρα» ο Γκουαρντιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα απέρριψε την πρόταση που δέχθηκε για την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας, με την αναζήτηση του νέου Ομοσπονδιακού προπονητή να συνεχίζεται.

Ιταλία: Έριξε… άκυρο στην «σκουάντρα ατζούρα» ο Γκουαρντιόλα
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Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, καθώς απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του κατατέθηκε για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Ως εκ τούτου, η Ιταλική Ομοσπονδία συνεχίζει την προσπάθεια για την εύρεση του επόμενου Ομοσπονδιακού τεχνικού, μετά την άρνηση του Καταλανού προπονητή.

Ο Γκουαρντιόλα ευχαρίστησε τους Μαλαγκό, Μαλντίνι και Λεονάρντο για την εμπιστοσύνη και την πρόταση που του έγινε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως έχει αποφασίσει να μη δουλέψει σε κάποια ομάδα την επόμενη σεζόν, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

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