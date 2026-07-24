· Πακς · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για Πάκσι

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο της σχετικά με την κυκλοφορία των εισιτηρίων για την ρεβάνς με την Πάκσι.

Παναθηναϊκός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για Πάκσι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του στον πρώτο αγώνα με την Πάκσι, επικρατώντας με 2-1 στην Ουγγαρία και παίρνοντας το πλεονέκτημα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο, με την ομάδα του "τριφυλλιού" να ετοιμάζεται πλέον για τον επαναληπτικό στο ΟΑΚΑ την επόμενη Πέμπτη (30/7, 21:30).

Η «πράσινη» ΠΑΕ λοιπόν εξέδωσε ανακοίνωση όσον αφορά την κυκλοφορία των εισιτηρίων, με την διάθεση να αρχίζει σήμερα στις 14:00 και τις τιμές να ξεκινούν από τα 15 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00 τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – Πάκσι, για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ και αποτελεί την πρώτη επίσημη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Θύρες Τελική τιμή

17 / 19 / 35 15 €

3 / 15 / 33 20 €

5 / 13 / 23 / 31 30 €

7 / 11 50 €

9 60 €

29 70 €

P1 / P2 155 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Η εφαρμογή gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω Google Play και App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο info@paotickets.gr».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:38 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Τολιόπουλος επέλεξε να γίνει πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

14:01 EUROLEAGUE

Ο Ταϊρίς Μαρτίν στην Μπαρτσελόνα

13:42 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για Πάκσι

13:26 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Το πλήρες πρόγραμμα των «μαχών» με Ναϊμέγκεν για το Champions League

13:13 MVP

Μπορεί το Marvel's Wolverine να μας κάνει να ξεχάσουμε το GTA 6;

13:07 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός σε Τολιόπουλο: «Βασίλη, σε ευχαριστούμε»

13:02 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπερ Σεβά για Κάνγκουα - Πότε έρχεται Αθήνα

12:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Έριξε… άκυρο στην «σκουάντρα ατζούρα» ο Γκουαρντιόλα

12:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: Με Κλοπ κόντρα στην Ελλάδα τα «πάντσερ» - Ανακοινώθηκε επίσημα

12:35 SUPER LEAGUE

«Αγνόησε την ΑΕΚ η Χάποελ λόγω Παναθηναϊκού»

12:22 GREEK BASKET LEAGUE

Ξανθόπουλος: «Η δεύτερη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη»

12:16 MVP

Τα Samsung Galaxy Glasses θέλουν να κάνουν το AI κομμάτι της καθημερινότητάς σου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας