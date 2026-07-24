ΑΕΚ: Ο χρόνος πιέζει, αλλά η μεθοδολογία του Ριμπάλτα μπορεί να κάνει ξανά τη διαφορά

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα.

Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια αποτελούσε μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής κι είχε ταχθεί υπέρ της μεταγραφής του στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, όμως οι δύο σύλλογοι δεν βρήκαν το κοινό σημείο επαφής που απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί το deal.

Η ΑΕΚ είχε αποφασίσει να αφήσει στην… άκρη την περίπτωση του Κάνγκουα κι αν οι συνθήκες ήταν «ώριμες» να ασχοληθεί και πάλι μαζί του τον Αύγουστο. Τελικά, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει… all-in και να δώσει χρήματα που, όπως αποδείχθηκε στην «Ένωση» δεν ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Η εξέλιξη αυτή (της μη απόκτησης του Κάνγκουα) δημιουργεί πίεση στην ΑΕΚ, καθώς ο χρόνος κυλά κι η ανάγκη για την απόκτηση ενός χαφ παραμένει επιτακτική, πριν από τα ματς των playoffs στο Champions League. Εδώ, υπάρχει μία σημαντική παράμετρος που ίσως αποδειχθεί καθοριστική, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει να λειτουργεί ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου δεν συνηθίζει να επενδύει αποκλειστικά σε μία μεταγραφική περίπτωση. Αντίθετα, φροντίζει να «τρέχει» παράλληλα αρκετές επιλογές, δημιουργώντας εναλλακτικές λύσεις πριν ακόμη χρειαστεί να τις ενεργοποιήσει.

Είναι μία μεθοδολογία που εφαρμόζει σταθερά σε όλη την επαγγελματική του διαδρομή κι, όπως έχουμε δει, επιχειρεί να περάσει πλέον και στην ΑΕΚ. Γι’ αυτό και μετά την υπόθεση Κάνγκουα, θεωρώ ότι οι «κιτρινόμαυροι» δεν οδηγούνται αυτομάτως σε επανεκκίνηση του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Για την ακρίβεια, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας έχει ήδη αξιολογηθεί σε βάθος, ενώ η απαραίτητη προεργασία έχει γίνει εδώ και αρκετό διάστημα.

Ο Ριμπάλτα διατηρεί διαρκώς ενεργές περισσότερες από μία επιλογές για κάθε θέση, ενημερώνει συνεχώς τις λίστες του και παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη. Έτσι, όταν απαιτείται αλλαγή πορείας, η μετάβαση στον επόμενο στόχο γίνεται πολύ πιο γρήγορα.

Αυτό, βέβαια, απομένει να το δούμε στην πράξη και σε αυτή την περίπτωση, καθώς η πραγματικότητα είναι πως η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει επιπλέον χρόνο. Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δουλέψει με όσο το δυνατόν πιο πλήρες ρόστερ, ώστε ο νέος μέσος να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις της ομάδας και να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η πίεση του χρόνου δεν σημαίνει απαραίτητα και πίεση στον σχεδιασμό. Η φιλοσοφία του Ριμπάλτα βασίζεται ακριβώς στην πρόβλεψη τέτοιων καταστάσεων. Να υπάρχουν δηλαδή έτοιμες λύσεις πριν δημιουργηθεί η ανάγκη να ενεργοποιηθούν.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι και το πρώτο μεγάλο τεστ της φιλοσοφίας που επιχειρεί να εφαρμόσει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ. Όχι αν μία μεταγραφή δεν ολοκληρωθεί, αλλά αν η προεργασία που γίνεται στο παρασκήνιο μπορεί να επιτρέψει στην ομάδα να προχωρήσει άμεσα στην επόμενη λύση, χωρίς να χάσει πολύτιμο χρόνο.

Ο Καταλανός, άλλωστε, μας έχει συνηθίσει να προχωράει τις περιπτώσεις κάτω από τα ραντάρ και τα ονόματα να γίνονται γνωστά μόνο όταν ο παίκτης είναι «κλεισμένος». Αντίθετα, περιπτώσεις όπως του Κάνγκουα (του Ντέσερς και του Μόρο, παλαιότερα) που τείνουν να γίνονται σίριαλ, δεν ολοκληρώνεται. Είναι κι αυτό μέρος της φιλοσοφίας του Ριμπάλτα…