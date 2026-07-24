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Συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη Μίλαν ο Μόντριτς

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κροάτη σούπερ σταρ για έναν ακόμα χρόνο.

Συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη Μίλαν ο Μόντριτς
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Τη φανέλα της Μίλαν θα συνεχίσει να φοράει για έναν ακόμα χρόνο ο Λούκα Μόντριτς. Ο 41χρονος Κροάτης συνεχίζει να… τρελαίνει τα κοντέρ και τους αντιπάλους του, με την ομάδα του Μιλάνου να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών για έναν ακόμα χρόνοα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μίλαν:

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Λούκα Μόντριτς υπέγραψε συμβόλαιο για μια ακόμη σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2027. Βασική φυσιογνωμία στη μεσαία γραμμή των Ροσονέρι από την άφιξή του, ο Λούκα έχει φέρει την εμπειρία και την ποιότητά του στην υπηρεσία της ομάδας, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, με ταπεινότητα και μεγάλο πάθος. Ένας από τους καλύτερους και πιο εμβληματικούς παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Κροάτης θα συνεχίσει το ταξίδι του με τη φανέλα των Ροσονέρι - με τους οποίους έκανε 37 εμφανίσεις και σκόραρε 2 γκολ την περασμένη σεζόν - με τη φιλοδοξία να φτάσει σε νέα, σημαντικά ορόσημα.

Ο Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 14 στη Μίλαν».

Οι δηλώσεις του Λούκα Μόντριτς:

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω στη Μίλαν, όπου με κάνατε να νιώσω ευπρόσδεκτος και αγαπημένος από την πρώτη κιόλας μέρα. Μετά από μια σεζόν κατώτερη των προσδοκιών μας, η επιθυμία για ανάκαμψη είναι τεράστια. Μια νέα σεζόν και μια νέα πρόκληση μας περιμένουν - ένα έργο στο οποίο πιστεύω και που με παρακινεί», δήλωσε ο διεθνής μέσος στην επίσημη ιστοσελίδα της Μίλαν.

«Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να δίνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα και είμαι τόσο περήφανος που συνεχίζω να φοράω αυτά τα χρώματα. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο Σαν Σίρο και να νιώσω το παλμό σου», ολοκλήρωσε ο Μόντριτς.

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