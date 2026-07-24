«Αγνόησε την ΑΕΚ η Χάποελ λόγω Παναθηναϊκού»

Πιο κοντά από ποτέ στον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Κινγκς Κάνγκουα σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα. Μάλιστα τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Μπερ Σεβά ουσιαστικά έβαλε πάγο στις συνομιλίες με την ΑΕΚ που ήθελε τον παίκτη λόγω… Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» είχε δείξει το έντονο ενδιαφέρον της για τον Κάνγκουα πριν την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν και είχε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με την ισραηλινή ομάδα, αλλά το θέμα δεν προχώρησε λόγω της αποχώρησης του Ράφα Μπενίτεθ από τον πάγκο του «τριφυλλιού».

Η ΑΕΚ βρήκε την ευκαιρία να κάνει τη δική της κίνηση, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ του "Sport1.maariv" του Ισραήλ, η Μπερ Σεβά σταμάτησε τις συζητήσεις με τον «Δικέφαλο» μιας και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού είχε αναθερμανθεί.

«Τα χρήματα που δίνει ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο περισσότερα από την πρόταση της ΑΕΚ, σχεδόν στα 4 εκατ. κι άλλες 500.000 ευρώ σε μπόνους, οπότε για τη Χάποελ ήταν πιο ελκυστική μία συμφωνία μαζί του», σημειώνεται χαρακτηριστικά.