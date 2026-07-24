Γερμανία: Με Κλοπ κόντρα στην Ελλάδα τα «πάντσερ» - Ανακοινώθηκε επίσημα

Η νέα εποχή της Εθνικής Γερμανίας με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της ξεκίνησε και επίσημα την Παρασκευή (24/07). Η γερμανική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την πρόσληψή του ως νέου Ομοσπονδιακού τεχνικού και στη συνέχεια τον παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη.

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Ο άλλοτε προπονητής των Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ και Μάιντς διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στην τεχνική ηγεσία της Μάνσαφτ, αποτελώντας τον 13ο Ομοσπονδιακό προπονητή στην ιστορία της Εθνικής Γερμανίας.

Η συμφωνία ανάμεσα στη DFB και τον Γιούργκεν Κλοπ είχε ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό διάστημα, με την επίσημη ανακοίνωση να έρχεται την Παρασκευή (24/07). Ο 58χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2030, ενώ στο προπονητικό επιτελείο του θα βρίσκονται οι Πέτερ Κράβιετζ, Πέπιν Λάιντερς και Σβεν Μπέντερ.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε: «Η εθνική ομάδα μπορεί να μας ενώσει εμάς τους Γερμανούς όσο σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το έργο τόσο ξεχωριστό για μένα. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα και έμαθα στη Red Bull τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, και για το ότι επέτρεψε να γίνει δυνατή αυτή τη συμφωνία.

Τώρα ανυπομονώ για αυτό το ξεχωριστό έργο στο γερμανικό ποδόσφαιρο, το οποίο θα προσεγγίσουμε μαζί με ταπεινότητα και υπομονή, να αναπτύξουμε μια ομάδα που αγωνίζεται ο ένας για τον άλλον, που απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και πίσω από την οποία ο λαός της χώρας μας μπορεί να συσπειρωθεί με απόλυτη πεποίθηση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιούργκεν Κλοπ θα τεθεί σύντομα αντιμέτωπος με την Εθνική Ελλάδας, καθώς οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον 2ο όμιλο της League A του Nations League.

Η πρώτη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στη Γερμανία, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Ελλάδα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, επίσης με ώρα έναρξης στις 21:45.