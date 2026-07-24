Τα Samsung Galaxy Glasses θέλουν να κάνουν το AI κομμάτι της καθημερινότητάς σου

Τελικά δεν ήταν μονάχα τα νέα κινητά ή τα smartwatches, οι μεγάλες εκπλήξεις από πλευράς Samsung, αλλά κάτι άλλο πιο… καθημερινό. Κάτι που… φοράς και δεν Με τα ολοκαίνουργια Galaxy Glasses, που παρουσιάστηκαν στο Galaxy Unpacked του Λονδίνου, η κορεατική εταιρεία κάνει την πρώτη της σοβαρή κίνηση στον κόσμο των AI smart glasses, βάζοντας στο στόχαστρο τη Meta και τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Ray-Ban Meta.

Και αν περίμενες ένα ζευγάρι γυαλιά που θα προβάλλει ολογράμματα μπροστά στα μάτια σου, η Samsung επέλεξε να κινηθεί διαφορετικά, προς το παρόν τουλάχιστον.

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Ένας AI βοηθός που φοράς

Η μεγαλύτερη έκπληξη των Galaxy Glasses είναι μάλλον... αυτό που δεν διαθέτουν. Μην περιμένεις να δεις ενσωματωμένη οθόνη, ειδοποιήσεις που αιωρούνται, ούτε και χάρτες οι οποίοι εμφανίζονται στον δρόμο σαν να πρωταγωνιστείς σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Αντιθέτως, η Samsung ποντάρει σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Ενσωματώνοντας κάμερα, μικρόφωνα, directional ηχεία και το Snapdragon AR1 Gen 1 τα οποία συνεργάζονται με το Android XR και Gemini της Google, δημιουργώντας έναν προσωπικό AI βοηθό που βρίσκεται συνεχώς δίπλα σου.

Τα συγκεκριμένα γυαλιά «βλέπουν» ό,τι βλέπεις κι εσύ και το Gemini αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Μπορεί να διαβάσει ένα whiteboard σε μια σύσκεψη, να μεταφράσει μια συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, να σε καθοδηγήσει σε μια άγνωστη πόλη, να συνοψίσει τις ειδοποιήσεις σου ή να απαντήσει στις φωνητικές σου εντολές, χωρίς να χρειαστεί να βγάλεις το κινητό από την τσέπη.

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Ελαφριά, διακριτικά και σχεδιασμένα για να φοριούνται

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των περισσότερων smart glasses μέχρι σήμερα ήταν ότι... έδειχναν σαν smart glasses, και η Samsung προσπαθεί να διορθώσει το συγκεκριμένο «Error 404».

Με βάρος περίπου 50 γραμμάρια, photochromic φακούς που προσαρμόζονται στο φως, κάμερα 12 MP της Sony και αυτονομία που φτάνει έως και τις 9 ώρες, τα Galaxy Glasses μοιάζουν περισσότερο με ένα κανονικό ζευγάρι γυαλιά παρά με ένα ακόμη gadget. Η θήκη φόρτισης προσφέρει έως επτά επιπλέον πλήρεις φορτίσεις, ενώ η σύνδεση γίνεται μέσω Bluetooth και Wi-Fi, τόσο με Android όσο και με iPhone.

Ο χειρισμός τους πραγματοποιείται μέσω touch επιφανειών στους βραχίονες, ενώ η Samsung έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι αναπτύσσει gesture controls μέσω του Galaxy Watch 9, ώστε στο μέλλον να αρκεί μια κίνηση του χεριού για να δίνεις εντολές.

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Όταν η τεχνολογία συναντά τη μόδα

Την ίδια στιγμή, στη Samsung γνωρίζουν πολύ καλά ότι κανείς δεν αγοράζει γυαλιά μόνο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, γι' αυτό τον λόγο άλλωστε, συνεργάστηκε με δύο μεγάλα ονόματα της αγοράς, τη Gentle Monster και τη Warby Parker, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό. Γιατί όσο έξυπνο κι αν είναι ένα wearable, αν δεν θέλεις να το φορέσεις στον δρόμο, δύσκολα θα γίνει μέρος της καθημερινότητάς σου.

Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για ολόκληρη την κατηγορία.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η πρώτη γενιά των Galaxy Glasses αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο του 2026, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί επίσημη τιμή.

Παράλληλα, οι πληροφορίες θέλουν τη Samsung να ετοιμάζει ήδη τη δεύτερη γενιά, γνωστή μέχρι στιγμής με την κωδική ονομασία «Haean». Εκεί αναμένεται να προστεθεί micro-LED οθόνη, φέρνοντας για πρώτη φορά πραγματικές δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας (AR), με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμή μεταξύ 600 και 900 δολαρίων.

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Είναι το μέλλον;

Η Samsung δεν ήταν η πρώτη που μπήκε στην αγορά των smart glasses, ωστόσο, ενδεχομένως να είναι από τις πρώτες που δείχνουν να έχουν αντιληφθεί τι πραγματικά χρειάζεται ο κόσμος.

Αντί να κυνηγήσει εντυπωσιακά τεχνολογικά τρικ, επέλεξε κάτι πιο απλό: ένα ζευγάρι γυαλιά που μοιάζει φυσιολογικό, συνεργάζεται άψογα με το κινητό σου και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη εκεί όπου πραγματικά έχει νόημα.

Αν αυτή η φιλοσοφία αποδειχθεί επιτυχημένη, τότε τα Galaxy Glasses ίσως να μην αποτελέσουν απλώς το επόμενο gadget της Samsung. Μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι τα γυαλιά πλέον δεν σε κάνουν πιο geek, αλλά πιο ελκυστικό στα μάτια των γύρω. Και εκεί μάλλον βρίσκεται η ευκαιρία.