Smart rings: Το gadget που απειλεί να εκθρονίσει τα smartwatches

Για χρόνια, τα smartwatches είχαν το μονοπώλιο στην κατηγορία των wearables. Κατέγραφαν τα βήματά μας, παρακολουθούσαν τους καρδιακούς παλμούς, μετρούσαν τον ύπνο μας και μας υπενθύμιζαν ότι... καθόμαστε πολλές ώρες. Όμως, όπως φαίνεται, μια νέα κατηγορία συσκευών έρχεται να διεκδικήσει τη θέση τους και μάλιστα χωρίς οθόνη.

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Τα smart rings, τα έξυπνα δαχτυλίδια που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν περισσότερο με gadget επιστημονικής φαντασίας, εξελίσσονται στο πιο «hot» αξεσουάρ της τεχνολογίας. Είναι διακριτικά, κομψά και υπόσχονται να κάνουν σχεδόν ό,τι κάνει ένα smartwatch, χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο στον καρπό σου.

Γιατί όλοι μιλούν ξαφνικά γι' αυτά;

Η απάντηση βρίσκεται στην αλλαγή των συνηθειών μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν πλέον να παρακολουθούν την υγεία και τη φυσική τους κατάσταση, χωρίς όμως να έχουν διαρκώς μια οθόνη στο χέρι τους. Τα smart rings προσφέρουν ακριβώς αυτό, δηλαδή τεχνολογία που λειτουργεί στο παρασκήνιο.

Με αισθητήρες που βρίσκονται στο εσωτερικό του δαχτυλιδιού, μπορούν να καταγράφουν δεκάδες βιομετρικά δεδομένα, όπως τους καρδιακούς παλμούς, τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV), τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, τη θερμοκρασία του σώματος, ακόμη και την ποιότητα του ύπνου.

Και όλα αυτά χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και ασταμάτητα notifications.

Μπορεί ένα δαχτυλίδι να είναι πιο ακριβές από ένα ρολόι;

Ακούγεται παράδοξο, όμως σε ορισμένες μετρήσεις ισχύει και ο λόγος είναι ότι το δάχτυλο διαθέτει πλούσιο δίκτυο αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που επιτρέπει στους αισθητήρες να συλλέγουν πιο σταθερά δεδομένα για συγκεκριμένες μετρήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

The Ultrahuman Rare luxury smart ring is on display at the Ultrahuman booth during the CES tech show Wednesday, Jan. 8, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) AP

Γι' αυτό και πολλές εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν πλέον σημαντικά στην ανάπτυξη smart rings, θεωρώντας ότι αποτελούν το επόμενο βήμα στην παρακολούθηση της υγείας.

Ξεχνάς ότι τα φοράς

Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο ατού τους. Σε αντίθεση με ένα smartwatch που χρειάζεται φόρτιση σχεδόν καθημερινά και πολλές φορές δεν φοριέται κατά τη διάρκεια του ύπνου, τα περισσότερα smart rings είναι ελαφριά, αδιάβροχα και προσφέρουν αυτονομία αρκετών ημερών.

Μετά από λίγο καιρό, οι περισσότεροι χρήστες αναφέρουν ότι ξεχνούν ακόμη και την ύπαρξή τους. Κι όμως, εκείνα συνεχίζουν να συλλέγουν δεδομένα όλο το 24ωρο.

Είναι η αρχή του τέλους για τα smartwatches;

Όχι απαραίτητα. Τα smartwatches εξακολουθούν να υπερτερούν σε λειτουργίες όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις, η πλοήγηση, οι πληρωμές μέσω NFC, η ανάγνωση μηνυμάτων ή η άμεση αλληλεπίδραση με το κινητό.

Ενδεχομένως τα smart rings να μην φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν το smartphone ή το smartwatch αλλά να εστιάζουν σε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο: να γίνουν ο πιο αξιόπιστος προσωπικός «σύμβουλος» υγείας και αποκατάστασης.

Με άλλα λόγια, δεν προσπαθούν να κάνουν τα πάντα, αλλά να κάνουν λίγα πράγματα καλύτερα.

Είναι τελικά η νέα μεγάλη τάση;

Η αγορά των wearables αλλάζει και οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στρέφουν το βλέμμα τους προς τις μικρότερες, πιο διακριτικές συσκευές. Οι καταναλωτές, μάλιστα, δείχνουν να εκτιμούν προϊόντα που ενσωματώνονται στην καθημερινότητά τους χωρίς να τους αποσπούν συνεχώς την προσοχή.

Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο παράδοξο των smart rings. Σε μια εποχή όπου όλες οι συσκευές διεκδικούν λίγο ακόμη από τον χρόνο και την προσοχή μας, εκείνα δουλεύουν εντελώς αθόρυβα, χωρίς να απαιτούν τίποτα από εμάς.

Και κάπως έτσι, ένα απλό δαχτυλίδι ίσως αποδειχθεί η πιο έξυπνη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος στην προσωπική του ευεξία τα επόμενα χρόνια. Ακόμα και αν δεν έχει κάνει… πρόταση γάμου.