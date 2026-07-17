O Ποδοσφαιρικός Αγώνας Αγάπης που διοργάνωσαν οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ έληξε με “νικητές» τα παιδιά με αναπηρία

Με σκορ 5-3 έληξε ο φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας που διοργάνωσαν οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ μεταξύ των ομάδων της UNESCO και των ΣΤΑ.ΣΥ (Σταθερών Συγκοινωνιών). Οι πραγματικοί όμως νικητές ήταν τα παιδιά με αναπηρία, καθώς ο κοινωνικός σκοπός της φιλικής αναμέτρησης επετεύχθη και αγοράστηκαν 5 αμαξίδια για το Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης για παιδιά με αναπηρία Βούλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας).

Μεταξύ των συντελεστών του σπουδαίου σκοπού του αγώνα βραβεύθηκαν οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ και το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Μακρής.

Βραβεία για τη συμβολή τους έλαβαν επίσης οι: Μητρόπολη, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ασκληπιείο Βούλας, ΣΤΑ.ΣΥ., Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, UNESCO Νοτίων Προαστίων, Φίλοι ΠΙΚΠΑ Βούλας, ΕΛΙΝ, MOLTEN, Μπαλάσκας Delicatessen, SAVRAMIS, Ράντσο Σοφικού, TRANOULIS και τα Φροντιστήρια «η μάθηση».

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθος κόσμου και επισήμων, μεταξύ των οποίων οι κ.κ.: Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης), Σούλα Κοκολέτσου (πρόεδρος UNESCO Νοτίων Προαστίων), Κατερίνα Μπούκη (Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας ΣΤΑ.ΣΥ), Νίκος Μαυρουδής (εκπρόσωπος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής), Αιμίλιος Βουγιουκλάκης (διοικητής Ασκληπιείου Βούλας), Ντίνα Κωνσταντέλλου (Φίλοι ΠΙΚΠΑ Βούλας), Αλέξανδρος Γλύκας (ΕΛΙΝ), Νίκος Ζιάκας (MOLTEN), Βασίλης Σαβράμης & Αλεξία Σαβράμη (SAVRAMIS), Στέφανος Μπαλάσκας (Balaskas Delicatessen), Αναστάσιος Τρανούλης (TRANOULIS), Κυριάκος Σκούρας (Ράντσο Σοφικού), Κατερίνα Καλατζή (Φροντιστήρια «η μάθηση»).

Στην ποδοσφαιρική ομάδα της UNESCO Νοτίων Προαστίων -που στηρίζουν επί σειρά ετών οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ- συμμετείχαν:

Ø μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου όπως: Βαμβακούλας, Ζαραδούκας, Κοπιτσής, Γκόγκιτς, Σιδέρης, Καλύκας, Καλαμάρας, Δημητρόπουλος

Ø οι δημοσιογράφοι Χελάκης, Κωσταβάρας, Γαβαλάς, Λίγγρης, Αλεξόπουλος

Τον συντονισμό του αγώνα, την παρουσίαση των βραβεύσεων και την προπόνηση της ομάδας της UNESCO Νοτίων Προαστίων πραγματοποίησε ο διευθυντής Επικοινωνίας & Αθλητικού Τομέα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, κ. Αντώνης Γλύκας.

Με συνέπεια σε δράσεις προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους φιλοσοφίας «Αθλητισμός- Εκπαίδευση- Πολιτισμός», οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αποδεικνύουν για άλλη μια φορά έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία, προάγοντας με κάθε ευκαιρία τον Εθελοντισμό και την Αλληλεγγύη, ως αναπόσπαστα κομμάτια της Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

· https://iekalfa.gr/

· ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500

· ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313

· ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117

· ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406